25.000 Teilnehmerinnen werden beim Österreichischen Frauenlauf am 25. Mai im Wiener Prater erwartet. Unter dem Motto "cause I can!" findet die Veranstaltung zum 37. Mal statt. Die Anmeldung startet am kommenden Samstag. Da erfolgt auch der Startschuss für die kostenlosen Lauftrainings zur Vorbereitung. An mehr als 50 Standorten wird das Programm "Fit in 12 Wochen" für Frauen und Mädchen, egal in welchem Fitnesslevel sie sich befinden, absolviert.

von APA