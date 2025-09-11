News Logo
ABO

Fitnesstraining: Bei Gelenkverschleiß bringt weniger mehr

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mit zunehmendem Alter setzt der Verschleiß in Gelenken ein
©APA, dpa, gms, Henning Kaiser
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Mit zunehmendem Alter setzt bei vielen Menschen der Verschleiß in Gelenken ein. Moderates Fitnesstraining kann aber die Knorpelsituation verbessern. Darauf weist Orthopäde Sven Ostermeier hin.

von

Wichtig ist es laut Ostermeier aber, dass nur 30 Prozent der Maximalkraft eingesetzt wird. Das bedeutet also: Schafft man beim Training beispielsweise 100 Kilo, sollte man es dennoch dauerhaft bei nur 30 Kilo belassen. Damit lässt sich eine Überlastung der Knorpel vermeiden.

Ebenfalls wichtig: Bei Übungen sollte man auf keinen Fall in die Endstellung gehen, denn das Gelenk sollte nie überstreckt werden. Vor dem Training sollten sich Hobbysportler aufwärmen. Sonst wird man anfälliger für Gelenkprobleme, so Ostermeier.

KÖLN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Henning Kaiser/Henning Kaiser

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eine Powerbank mitzunehmen sollte gut überdacht werden
Gesundheit
Leichtes Gepäck: Was Wanderer garantiert nicht brauchen
Wer Medikamente einnimmt, sollte davor keine Grapefruits essen
Gesundheit
Grapefruits und Medikamente vertragen sich nicht
Möglicherweise Nachweis für früheres mikrobielles Leben
Technik
Mars-Stein könnte Zeichen von früherem Leben zeigen
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
Gesundheit
Hoher Blutdruck als Kind erhöht Herz-Kreislauf-Sterblichkeit
US-Studie ergab 40 bis 50 Prozent größeres Risiko
Technik
Bluthochdruck in Kindheit erhöht spätere Herz-Kreislauf-Sterblichkeit
Jimi Blue Ochsenknecht vor einem Prozess in Innsbruck
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht kann Gefängniszeit Gutes abgewinnen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER