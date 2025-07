Falten unterspritzen? Darauf sollten Sie achten

Die ersten Zeichen der Hautalterung mit wenig Aufwand abmildern oder die Gesichtskonturen optimieren - das versprechen Behandlungen mit sogenannten Fillern, etwa Hyaluronsäure oder Kollagen. So etwas ist durchaus in deutlich unter einer Stunde machbar, quasi to go. Was dabei oft vergessen wird: die Risiken. Denn auch wenn es scheinbar nur ein kleiner Eingriff ist, können es die Folgen in sich haben.

von APA