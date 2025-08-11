News Logo
Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood

Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten
©APA, dpa-tmn, Anja Würfl
Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten. Warum also nicht einfach mal beides kombinieren? Das dachte sich auch Foodbloggerin Anja Würfl ("{{a-PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9kaWUtZnJhdS1hbS1ncmlsbC5kZS8iPg==}}die-frau-am-grill.de{{/a}}") und kreierte eine köstliche Grill-Idee – den Pizza-Burger. "Es entstand ein Rezept, das optisch überrascht, geschmacklich überzeugt und sich perfekt für entspannte Abende mit Freunden eignet", sagt Würfl.

Sie erklärt ihre überraschend simple Idee: "Ein rustikales Burger Bun wird zur Pizzabasis, belegt mit fruchtigem Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten wie Minisalami, Oliven und Cocktailtomaten." Statt den Belag auf einem klassischen Pizzateig zu verteilen, kommt er auf die Burger Buns – und nach dem Überbacken werden sie ganz einfach zusammengelegt. "So entsteht ein Gericht, das aussieht wie ein Burger, aber nach Pizza schmeckt – oder umgekehrt, so Würfl. Und so geht's:

HANDOUT - Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten. (zu dpa: «Zwei in einem: Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood») Foto: Anja Würfl/die-frau-am-grill.de/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

