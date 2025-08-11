Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood

Sie erklärt ihre überraschend simple Idee: "Ein rustikales Burger Bun wird zur Pizzabasis, belegt mit fruchtigem Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten wie Minisalami, Oliven und Cocktailtomaten." Statt den Belag auf einem klassischen Pizzateig zu verteilen, kommt er auf die Burger Buns – und nach dem Überbacken werden sie ganz einfach zusammengelegt. "So entsteht ein Gericht, das aussieht wie ein Burger, aber nach Pizza schmeckt – oder umgekehrt, so Würfl. Und so geht's: