Bläschen in der Toilette: Warum schäumt mein Urin?

Ein kleiner Schreck beim Blick in die Toilette: Der Urin schäumt auffällig. Was steckt dahinter? Einen Grund zur Sorge gibt es längst nicht immer: Ursache für die Bläschen sind manchmal schlichtweg Putzmittelrückstände, wie die Urologin Alice Salzer in der Zeitschrift "Apotheken Umschau" (Ausgabe B 4/25) erklärt. Ihr Tipp lautet daher: Einmal alle Toilettensteine entfernen und die Schüssel mit Wasser spülen.

von APA