Bauernbrot mit Rucola, Burrata und Feigen

Das Kräuteröl lässt sich hervorragend in Eiswürfelförmchen einfrieren
©APA, dpa-tmn, Julia Uehren
Mit diesem Rezept erfährt das Wort "Butterbrot" eine neue Dimension: Das Brot wird zunächst mit etwas Butter bestrichen und in einer Pfanne knusprig angebraten. Darauf kommt eine kleine Portion cremige Avocado, scharfer Rucola, süße Feige und weicher Burrata.

von

Für sich schon genommen wäre das schon ein köstliches Quartett! Aber ein selbst gemachtes Kräuteröl als Topping macht daraus dann eine wahre Geschmacksexplosion. Darin sorgen Schalotte und Knoblauch für eine leichte Schärfe, Liebstöckel, Thymian, Rosmarin und Fenchelsamen für eine kräftige Würze und ein wenig Zitronenabrieb und Zitronensaft für eine schöne Frische.

Und noch ein Tipp: Das Kräuteröl lässt sich hervorragend in Eiswürfelförmchen einfrieren. Die angegebene Menge reicht für einen kleinen Vorrat.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/

ILLUSTRATION - Das Butterbrot wird zunächst in der Pfanne knusprig angebraten. Belegt mit Rucola, Burrata und Feigen wird es zum Bauernbrot. (zu dpa: «Bauernbrot mit Rucola, Burrata und Feigen») Foto: Julia Uehren/loeffelgenuss.de/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

