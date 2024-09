Katastrophenalarm "AT-Alert" auf Handys wird getestet

Indes informierte auch das Burgenland, wo die Landessicherheitszentrale als Landeswarnzentrale fungiert, über das neue Bevölkerungswarnsystem. In der Testphase von 9. September bis 5. Oktober werde eine Testwarnung formuliert und ausgesendet, wann sei allerdings noch offen. Das System werde dann jedenfalls nicht inflationär, sondern in tatsächlichen Notfällen verwendet, wurde auch hier versichert. Betont wurde weiters, dass nach jeder Alarmierung auch die Entwarnung ausgeschickt wird. Vorteil des neuen Warnsystems sei, dass die Nachrichten im Gegensatz zum Zivilschutzalarm - bei dem nur das Signal übertragen wird - auch Informationen zum Vorfall enthalten. In den Nachrichten finde sich neben einer knappen Erstinfo auch ein Link auf eine Homepage mit weiterführenden Details. An die Bevölkerung wurde appelliert, im Fall des Falles diese Infos aufzurufen und nicht die Notrufnummern anzurufen - da diese sonst überlastet würden.

Aus Kärnten wurde unterdessen schon Konkreteres über den Beginn der Testphase bekanntgegeben. So würden am 9. September um 12.00 Uhr Testwarnungen an Mobiltelefone in der Gemeinde Arriach (Bezirk Villach-Land) ausgesendet. Durch die Überlappungen der Sendemasten könnte die Meldung auch von Handys in Teilen der Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Feld am See, Reichenau, Gnesau, Himmelberg, Steindorf und Treffen empfangen werden, hieß es in einer Aussendung des Landes.