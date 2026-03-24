Wiener Schanigartensaison offiziell eröffnet

Ruck freute sich auch auf die Besucher des ESC (Eurovision Song Contest) im Mai, die ihre Zeit in der Stadt auch in den Schanigärten genießen können. Und davon gibt es nicht wenige: Rund 4.500 sind es von der Innen- bis in die Vorstadt, weiß der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer-Wien, Thomas Peschta. Diese seien nicht nur ein Stück Lebensgefühl, sondern auch ein wichtiger Umsatzfaktor.