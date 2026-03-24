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Wiener Schanigartensaison offiziell eröffnet

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Institution das Symbol einer gewissen Gelassenheit und Ruhe
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Obwohl seit einiger Zeit auch im Winter Schanigärten erlaubt sind, ist am Dienstag die Wiener Saison offiziell eröffnet worden. Bei Kaiserwetter brachen Bürgermeister Karl Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Stadtchef Walter Ruck eine Lanze für diese Wiener Institution. "Schanigärten sind das Symbol einer gewissen Gelassenheit und Ruhe - auch in turbulenten Zeiten", betonte das Stadtoberhaupt vor dem Cafe Landtmann.

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Ruck freute sich auch auf die Besucher des ESC (Eurovision Song Contest) im Mai, die ihre Zeit in der Stadt auch in den Schanigärten genießen können. Und davon gibt es nicht wenige: Rund 4.500 sind es von der Innen- bis in die Vorstadt, weiß der Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer-Wien, Thomas Peschta. Diese seien nicht nur ein Stück Lebensgefühl, sondern auch ein wichtiger Umsatzfaktor.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ

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