Vom Traumstrand in die Savanne: Die Karibikinsel Martinique

Palmen und türkisblaues Meer. Schnorcheln und Tauchen. Oder in Nachbarschaft von Kokosnüssen doch Faulenzen im weißen Sand im Schatten eines Palmwedels? Auf Martinique ist alles möglich, was man sich von einem Trip in die Karibik erhofft. Doch was manchem als Inbegriff eines Urlaubs gilt, ist anderen zu eindimensional.

von APA