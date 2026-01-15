TUI Österreich erwartet starken Sommer 2026

85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher planen laut YouGov-Umfrage vom Dezember mindestens eine Urlaubsreise im heurigen Jahr. Mehr als die Hälfte davon geben an, öfter verreisen zu wollen als im vergangenen Jahr. Strandurlaub bleibt laut Umfrage mit 76 Prozent die beliebteste Reiseform. Besonders gefragt seien dabei Griechenland, Türkei, Spanien, Italien und Kroatien sowie Fernziele wie USA, Thailand oder der Indische Ozean. An der Online-Umfrage nahmen 1.001 Personen in Österreich zwischen 17. und 29. Dezember 2025 teil.

"Der Familienanteil für den nächsten Sommer liegt aktuell bei 42 Prozent. Das sind vier Prozent mehr als im vergangenen Jahr", sagte Math. Viele Reisende nutzten die Nebensaison, um günstiger zu verreisen. Ein Trend seien zudem All-Inclusive-Reisen, die laut dem TUI-Österreich-Chef 58 Prozent der Buchungen ausmachen. Laut YouGov-Umfrage ziehen 29 Prozent der Befragten eine Kreuzfahrt in Betracht, beim Cluburlaub sind es 30 Prozent. "Der Kreuzfahrtmarkt wächst weiterhin dynamischer als der Gesamtreisemarkt", sagte Wybcke Meier, CEO TUI Cruises. 2025 kamen und 30.000 Kreuzfahrt-Gäste aus Österreich. Heuer rechnet sie mit einer Zahl gegen 40.000.

Das Sommerflugprogramm der TUI in Österreich umfasst rund 370 Abflüge zu 46 Destinationen in 12 Ländern. Zudem wurde das Hotelportfolio weltweit um 15 neue Häuser erweitert. Dabei zeigt sich auch ein neuer Trend Richtung Asien - mit Japan im Speziellen.

Nach dem Pressegespräch fand die Eröffnung der Wiener Ferienmesse statt. Dabei können die schon zahlreich in den Prater strömenden Besucherinnen und Besucher über 430 Aussteller aus fünf Kontinenten in zwei Hallen besuchen. "Die Messe ist vor allem dafür da, hier wirklich den Spirit zu sehen - von den einzelnen Ländern, von den einzelnen Tourismusbranchen, sowohl international als auch national", betonte Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin von Austrian Exhibition Experts. Partnerland ist heuer Sri Lanka. Zudem läuft in einer weiteren Halle die Automesse Vienna Drive.