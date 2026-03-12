Tourismus-KV - 1. Gang kam verspätet aus der Küche

Die von Arbeitgeberseite geforderte Entschuldigung des streitbaren vida-Vorsitzenden blieb aus, trotzdem fanden sich heute die Sozialpartner in der Wirtschaftskammer in Wien zu einer ersten Gesprächsrunde zusammen. Im Vorfeld und auch zum heutigen Start gaben sich beide Seiten betont zurückhaltend, man wolle nichts anbrennen lassen, hieß es aus Verhandlungskreisen. Eine konkrete Forderung nach einer Lohnerhöhung hat die vida dem Vernehmen nach am Donnerstag noch nicht vorgelegt.

Übers Jahr sind zwischen 200.000 und 240.000 Menschen nach dem Kollektivvertrag für Hotellerie und Gastronomie angestellt. Sie sind in rund 65.000 Betrieben beschäftigt. Die Einstiegsgehälter variieren leicht je nach Bundesland, in Wiener Hotels und Kaffeehäusern wird 2.264 Euro brutto bezahlt. Der Mindestlohn für Hilfskräfte ist in allen Bundesländern mit 2.026 Euro brutto gleich.