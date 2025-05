Spanien geht gegen Airbnb-Vermietungen vor

Die spanische Regierung und die Kommunen gehen seit einiger Zeit verstärkt gegen Ferienwohnung-Vermietplattformen wie Airbnb und Booking.com vor. Verbraucherschutzminister Pablo Bustinduy sagte, sein Ziel sei es, den Mangel an Kontrolle und die Intransparenz im Ferienwohnungsgeschäft in den Griff zu bekommen und den Verbraucherschutz zu stärken. Bei vielen Spaniern wachsen Bedenken, dass zu viele Touristen ins Land kommen, welche die Wohnungsknappheit verstärken und die Preise für Mietwohnungen gerade in den Städten nach oben treiben.