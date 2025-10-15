News Logo
ABO

Shutdown in den USA gefährdet Flugsicherheit

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
US-Fluglotsen warnen vor Sicherheitsrisken wegen Shutdowns
©BORIS RÖSSLER, APA, THEMENBILD
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Gewerkschaft der US-Fluglotsen warnt angesichts des "Shutdowns" der Regierung vor wachsenden Risiken für den Flugverkehr. Der zunehmende finanzielle und psychische Druck auf die mehr als 13.000 Mitarbeiter berge Gefahren, sagte der Gewerkschaftschef Nick Daniels am Dienstag (Ortszeit). Der Stillstand der Regierungsgeschäfte lenke die Fluglotsen von ihrer eigentlichen Aufgabe ab.

von

Ihr Fokus verlagere sich von der Sicherheit auf die Frage: "Muss ich mir einen anderen Job suchen? Muss ich nebenbei als Uber-Fahrer anfangen?", sagte Daniels. Verkehrsminister Sean Duffy hatte vergangene Woche eingeräumt, dass Personalprobleme bei den Fluglotsen für 53 Prozent der Flugverspätungen seit Beginn des Shutdowns verantwortlich seien. In normalen Zeiten liege dieser Wert bei fünf Prozent. Der Stillstand der Regierungsgeschäfte geht nun in seinen 14. Tag. Die Fluglotsen fürchten, zwischen die Fronten der politischen Parteien zu geraten. "Wir werden in diesem Prozess als politischer Spielball benutzt", kritisierte Daniels. "Das eigentliche Problem ist, dass das amerikanische Flugsicherungssystem durch diesen Shutdown weiter zurückfällt."

Die US-Luftfahrtbehörde FAA kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt mit einem Mangel an Fluglotsen. Es fehlen rund 3.500 Lotsen, um die Zielvorgaben zu erreichen. Viele hatten bereits vor dem Shutdown verpflichtende Überstunden und Sechs-Tage-Wochen. Auch mehr als 50.000 Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA arbeiten ohne Bezahlung. "Zusätzlich zu dem Stress, mit dem sie bereits zu tun haben, fragen sie sich jetzt, wie sie ihre Miete und ihre Hypothek bezahlen sollen", sagte der demokratische Abgeordnete Josh Gottheimer.

Während eines 35-tägigen Shutdowns im Jahr 2019 stieg die Zahl der Krankmeldungen bei Lotsen und TSA-Mitarbeitern, was zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten führte. Die Behörden waren gezwungen, den Flugverkehr in New York zu verlangsamen, was den Druck auf die Abgeordneten erhöhte, den Stillstand schnell zu beenden. Sollte der Haushaltsstreit nicht beigelegt werden, erhalten die Lotsen am 28. Oktober keinen Gehaltsscheck. Verkehrsminister Duffy hat die Fluglotsen aufgefordert, weiterzuarbeiten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Stellungnahmen von Warner Bros und Paramount lagen zunächst nicht vor
Technik
Warner Bros lehnte erstes Übernahmeangebot von Paramount ab
China kündigt Sondergebühren für Schiffe mit US-Bezug an
Wirtschaft
Handelskonflikt USA/China weitet sich auf Schifffahrt aus
Reisen & Freizeit
Großreederei MSC erwägt Gebot für Billigfluglinie Easyjet
Philippe Aghion: Einer der Gewinner des Wirtschaftsnobelpreises
Technik
Nobelpreisträger warnt vor Technologie-Führung durch USA und China
Bekanntgabe der Gewinner in Stockholm
Wirtschaft
Wirtschafts-Nobelpreis an Mokyr, Aghion und Howitt
Lieferkettenprobleme sind teuer für Airlines
Reisen & Freizeit
Lieferprobleme kosten Airlines Milliarden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER