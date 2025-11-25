Semmering startet am Freitag in die Wintersaison

Der Semmering startet bereits am Freitag in die Wintersaison. Betrieb auf dem Hirschenkogel ist vorerst bis Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr. Täglich Schwünge in den Schnee ziehen kann man der Website zufolge ab 5. Dezember. Die Nachtpiste wird dann jeweils von Donnerstag bis Samstag (18.00 bis 21.00 Uhr) geöffnet sein, von 25. Dezember bis 10. Jänner und von 29. Jänner bis 21. Februar täglich.

von APA