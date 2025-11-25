News Logo
Semmering startet am Freitag in die Wintersaison

"Als erstes Skigebiet in Niederösterreich geöffnet"
Der Semmering startet bereits am Freitag in die Wintersaison. Betrieb auf dem Hirschenkogel ist vorerst bis Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr. Täglich Schwünge in den Schnee ziehen kann man der Website zufolge ab 5. Dezember. Die Nachtpiste wird dann jeweils von Donnerstag bis Samstag (18.00 bis 21.00 Uhr) geöffnet sein, von 25. Dezember bis 10. Jänner und von 29. Jänner bis 21. Februar täglich.

Laut Website wird der Semmering "als erstes Skigebiet in Niederösterreich geöffnet" haben. Die Bergbahnen "werfen früher als geplant die Maschinen an", berichtete auch der "Kurier". Ursprünglich vorgesehen war der Saisonstart für 8. Dezember.

SEMMERING - ÖSTERREICH: FOTO: APA/ROBERT JAEGER

