Mit einem vielseitigen Programm startet der Neue Strand Neusiedler See in die Saison 2026. Im Mittelpunkt stehen Musik, Kulinarik sowie neue Angebote in den Bereichen Beherbergung, Mobilität und Wassersport – und machen den Auftakt in den Frühling und Sommer zu einem ganzheitlichen Erlebnis.
LakeSound Festival 2026: Österreichische Musik am See
Ein zentrales Highlight ist das LakeSound Festival 2026, das am 2. Mai im Rahmen des See Openings bei freiem Eintritt stattfindet. Der Neue Strand wird dabei erneut zur Open-Air-Bühne für zeitgenössische Musik aus Österreich.
Den Auftakt gestaltet die Soul-Band Sladek, die mit eingängigen Melodien und atmosphärischem Sound für sommerliche Leichtigkeit sorgt. Anschließend bringen Yasmo & die Klangkantine mit einer Mischung aus Rap, Jazz und kraftvollen Bläsersätzen Energie auf die Bühne. Den stimmungsvollen Abschluss liefern Die Gewürztraminer, die musikalische Tradition mit Gypsy Swing, Balkan-Rhythmen und Pop-Elementen verbinden.
Begleitet wird das Festival von regionalen Spezialitäten und Streetfood. Die Strandbar auf der Liegewiese sowie das Restaurant Libelle erweitern das Erlebnis um kulinarische Highlights direkt am Wasser.
Neue Guesthouses: Rückzugsorte mit Seeblick
Mit dem Softopening im März 2026 wurde das Angebot am Neuen Strand gezielt erweitert: 45 neue Guesthouses bieten moderne Unterkünfte für Gäste, die Erholung, Naturnähe und einen entschleunigten Aufenthalt suchen.
Die Einheiten verbinden zeitgemäßen Komfort mit hoher Privatheit und sind eingebettet in die Kulturlandschaft des UNESCO-Welterbegebiets Neusiedler See. Ausgewählte Guesthouses verfügen über eine private Sauna und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für individuelle Entspannungsmomente.
Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Packages, die Aufenthalte flexibel gestalten – von genussvollen Arrangements bis hin zu naturbezogenen Erlebnissen.
Aktiv unterwegs rund um den See
Auch für aktive Gäste bietet die neue Saison zahlreiche Möglichkeiten. Ab Juni 2026 erweitert ein Fahrradverleih das Angebot vor Ort. Moderne Fahrräder stehen für unterschiedliche Ansprüche zur Verfügung und ermöglichen eine flexible Erkundung der Region. Eine unkomplizierte Buchung sowie flexible Abhol- und Rückgabezeiten sorgen für zusätzlichen Komfort.
Auf dem Wasser bietet der Ruderclub Breitenbrunn in den Sommermonaten Juli und August Anfängerkurse an. Diese ermöglichen es, den Neusiedler See aus einer neuen Perspektive kennenzulernen und sich Schritt für Schritt an eigenständige Ausfahrten heranzutasten.
Genussmomente im Restaurant Libelle
Kulinarischer Treffpunkt ist das Restaurant Libelle, das auch in der neuen Saison auf eine saisonal inspirierte Küche setzt. Regionale Zutaten werden mit kreativen Akzenten kombiniert und in entspannter Atmosphäre direkt am Wasser serviert.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Frühling auf der Spargelsaison. Seit Mitte April steht frisch geernteter Spargel auf der Karte – klassisch zubereitet oder in modernen Interpretationen. Begleitet von leichten Weinen und dem Blick über den See entstehen genussvolle Momente zu jeder Tageszeit.
Ein Ort für bewusste Auszeiten
Der Neue Strand Neusiedler See verbindet Musik, Natur, Kulinarik und Erholung zu einem stimmigen Gesamtbild. Der Saisonstart 2026 ist dabei weniger ein einzelnes Event als vielmehr eine Einladung, den See in all seinen Facetten zu erleben – entspannt, aktiv und genussvoll zugleich.