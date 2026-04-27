Ein zentrales Highlight ist das LakeSound Festival 2026, das am 2. Mai im Rahmen des See Openings bei freiem Eintritt stattfindet. Der Neue Strand wird dabei erneut zur Open-Air-Bühne für zeitgenössische Musik aus Österreich.

Den Auftakt gestaltet die Soul-Band Sladek, die mit eingängigen Melodien und atmosphärischem Sound für sommerliche Leichtigkeit sorgt. Anschließend bringen Yasmo & die Klangkantine mit einer Mischung aus Rap, Jazz und kraftvollen Bläsersätzen Energie auf die Bühne. Den stimmungsvollen Abschluss liefern Die Gewürztraminer, die musikalische Tradition mit Gypsy Swing, Balkan-Rhythmen und Pop-Elementen verbinden.

Begleitet wird das Festival von regionalen Spezialitäten und Streetfood. Die Strandbar auf der Liegewiese sowie das Restaurant Libelle erweitern das Erlebnis um kulinarische Highlights direkt am Wasser.