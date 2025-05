Preise für deutsche Ferienhäuser heuer ziemlich stabil

Laut Holidu empfiehlt sich das frühe Buchen von Unterkünften – nicht nur wegen der größeren Auswahl. Anbieter gewährten dann auch oft Rabatte. Wer jedoch bei längerem Buchungsvorlauf noch kurzfristig auf Unwägbarkeiten wie Krankheiten reagieren können will, sollte auf flexible Stornierungsbedingungen achten, um bei kurzfristigen Absagen nicht auf hohen Kosten sitzen zu bleiben. Diese bieten dem Portal zufolge ebenfalls viele Gastgeber an.

Im Mittel kostet eine Ferienunterkunft in Deutschland in diesem Sommer 143 Euro pro Nacht. Das ergab eine frühere Auswertung der Holidu-Datenbank für Ferienwohnungen und Ferienhäuser für zwei bis acht Personen für die Zeit von Mitte Juni bis Mitte September. In Frankreich liegt der Wert bei 147 Euro, in Italien bei 179 Euro und in Spanien bei 192 Euro.