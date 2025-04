Peter Huber: Mit Abenteuerlust und Unternehmergeist an die Spitze

In der neuesten Folge von Oberösterreich ungefiltert spricht Verena Schwarzinger mit Peter Huber, Geschäftsführer und Managing Director der Mitreise GmbH. Herr Huber nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch seine beeindruckende Karriere im Tourismus. Beginnend bei der FDI Touristik bis hin zur Gründung und erfolgreichen Führung seines eigenen Reiseunternehmens schildert er eindrucksvoll die Höhen und Tiefen der Reisebranche – mit all ihren Herausforderungen und großen Momenten.

Besonders fesselnd sind seine Erzählungen über zwei Weltreisen, die ihn in die entlegensten Winkel der Erde führten. Von Nepal bis Südamerika, von der Südsee bis Afrika – Herr Huber berichtet von Begegnungen mit den unterschiedlichsten Kulturen und Landschaften. Ein besonderer Höhepunkt ist seine bewegende Schilderung des Kontakts mit den Yanomami-Indianern in Brasilien.

Auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusbranche geht er offen ein. Sie erhalten einen ehrlichen Einblick in eine schwierige Zeit – und erfahren, wie sein Unternehmen die Krise nicht nur bewältigt, sondern sogar gestärkt daraus hervorgegangen ist.

Ein weiteres Highlight der Episode sind seine Einblicke in aktuelle Reisetrends und die beliebtesten Reiseziele der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Ob exotische Safaris in Tansania oder entspannte Strandurlaube in Griechenland – Herr Huber kennt die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden genau.

Zum Abschluss verrät er, wohin ihn seine nächste persönliche Reise führen wird und welche Erinnerungen ihn besonders geprägt haben. Diese Folge ist ein Muss für alle, die sich für die Welt des Reisens interessieren – und für jene, die aus erster Hand erfahren möchten, wie unternehmerische Leidenschaft und kulturelle Neugier zu einem außergewöhnlichen Lebensweg verschmelzen.