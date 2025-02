Österreichs Wintertourismus ist gut angelaufen

Der Wintertourismus hat sich in den ersten drei Monaten der Saison 2024/2025 positiv entwickelt. So verzeichneten die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Zeit von November 2024 bis einschließlich Jänner 2025 insgesamt 34,16 Millionen Nächtigungen - um 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

von APA