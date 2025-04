Regierung erhöht Saisonkontingente im Tourismus deutlich

Konkret werden die bisherigen Kontingente für Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten von rund 5.000 auf 5.500 pro Jahr erhöht. Weiterhin können diese Kontingente in Spitzenzeiten temporär um bis zu 50 Prozent überzogen werden, im Jahresdurchschnitt müssen die Höchstgrenzen aber eingehalten werden. Zusätzlich wird ein eigenes zusätzliches Kontingent von 2.500 Arbeitskräften der fünf Westbalkan-Länder Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien geschaffen. Das EU-Beitrittskandidatenland Albanien ist nicht darunter.

Der Tourismus sei "gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine Konjunkturlokomotive", sagte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) nach dem Ministerrat. Damit Tourismusbetriebe ihr Potenzial entfalten können, bräuchten sie aber ausreichend Fachkräfte. NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn sprach von einem "enormen Schritt" auch in Anbetracht der aktuellen Arbeitslosenzahlen. Die entsprechende Verordnung soll im September erlassen werden. Durch die frühzeitige Ankündigung werde eine bessere Planbarkeit für die Tourismusbetriebe für die Wintersaison geschaffen, so Schellhorn.

Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) betonte, dass es sich bei der Ausweitung der Saison-Kontingente um eine kurzfristige und befristete Lösung handle, die Anfang 2027 evaluiert werden soll. Mittel- und langfristig gehe es darum, einheimische Arbeitskräfte vermehrt in den Tourismus zu bringen. Gelingen soll dies mit einem Tourismus-Beschäftigungs-Fonds zur Unterstützung von Maßnahmen zur Anwerbung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Österreich und EU-/EWR-Staaten.

Jährlich werden ab 2025 6,5 Mio. Euro an Budgetmitteln bereitgestellt, etwa für Qualifizierungsmaßnahmen und Sonderunterstützungen bei Arbeitsunfällen oder Arbeitslosigkeit. Angesiedelt ist der Fonds beim Arbeitsministerium, das auch die Fördervoraussetzungen in einer Förderrichtlinie festlegen soll. Nach drei Jahren soll evaluiert werden. Ziel sei die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, so Schmidt: "Damit es dem Tourismus gut geht, muss es auch den Beschäftigten im Tourismus gut gehen."