Ohne Flip-Flops und alle zwei Stunden eine Pause

Oh, es kann sehr heiß werden? Dann besser am frühen Morgen oder am späten Abend losfahren. Für unterwegs sollte nicht nur leichte Kost an Bord sein, sondern auch ausreichend Trinkwasser für alle Mitfahrenden.

Wichtig ist auch, leichte und bequeme Kleidung zu tragen. Doch das Schuhwerk sollte nicht zu leger sein. Feste Schuhe, mit denen sich die Pedale fest und rutschfrei bedienen lassen, sind sicherheitsrelevant. Zwar ist für Privatfahrer weder das Barfußfahren noch das Tragen von Flip-Flops explizit verboten. Doch potenzielle Risiken für sich selbst und andere durch das Fahren mit ungeeignetem Schuhwerk sind unbedingt zu vermeiden, so die GTÜ. Falls untaugliche Schuhe mit zu einem Unfall führten, kann es zu Mithaftung und Problemen mit der Versicherung kommen.

Die Schuhe ausziehen und barfuß übers Gras gehen, kann man dann bei Pausen, die man mindestens alle zwei Stunden einlegen sollte. Gut, wenn man sich zudem mit anderen am Steuer abwechseln kann.

Wie lang die gefahrene Strecke am Steuer insgesamt pro Reisetag werden sollte, hängt auch vom individuellen Leistungsvermögen ab. Während dem einen schon vier Stunden am Stück genügen, sind andere noch viel länger am Steuer aufmerksam und konzentriert. Da hilft eine ehrliche Selbsteinschätzung. Und im Zweifel ist immer lieber eine Übernachtung auf dem Weg zum Ziel einzuplanen – das ist entspannter und sicherer.