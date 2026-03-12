Niederösterreichs Skigebiete verzeichneten mehr Besuche

Bis Sonntag sind die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte Lackenhof und der Semmering Hirschenkogel in Skibetrieb. Die Anlagen auf der Gemeindealpe Mitterbach und in der Wexl Arena waren bis vergangenes Wochenende geöffnet. Die Rax-Seilbahn ist bis Ostermontag täglich im Wanderbetrieb, die Schneeberg Sesselbahn an den Wochenenden und Feiertagen. Die Wexl Trails starten am 28. März.

Flutlichtbetrieb beliebt

"In dieser Wintersaison mit österreichweit sehr wenig Naturschnee hat sich gezeigt, wie hervorragend die technische Beschneiung den Betrieb der Skigebiete ermöglicht, um den Erwartungen der Gäste gerecht zu werden", betonte Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. "Hochgerechnet sollten wir bis Saisonende an unseren fünf Standorten Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof und Wexl Arena St. Corona am Wechsel rund 495.000 Besuche erreichen." Im Vergleich zu den drei Vorwintern gab es zwölf Prozent mehr Betriebstage, das Plus bei den Ersteintritten lag darüber.

"Die heurige Skisaison zählt sicherlich auch in der langjährigen Betrachtung zu den besseren", sagte Michael Reichl, Vorsitzender der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling. Sehr beliebt seien kürzere Besuche während des Flutlichtbetriebes am Abend gewesen.