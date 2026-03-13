Neue Kunstmesse während der Osterfestspiele Salzburg

Ort der Messe ist das Haus Koller am Waagplatz 2 in der Innenstadt, in dem sich auch das derzeit vorübergehend geschlossene K+K-Restaurant befindet. Ausgestellt werden auf fünf Etagen Gemälde, Skulpturen, Fotos, Alte Meister, Österreichisches Biedermeier, Kunst aus Wien um 1900, Kunst von vor und nach 1945, Schmuck, Uhren, Asiatika und Antiquitäten. Wie die Veranstalter betonten, biete die Kunstmesse Sammlerinnen und Sammlern wie Interessierten die Möglichkeit, hochwertige Exponate zu besichtigen und auch zu erwerben. Dank der Osterfestspiele wird auch internationales Klientel in der Stadt erwartet.