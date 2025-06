Klub-WM 2025 in den USA: Alles, was man zum XXL-Turnier der FIFA wissen muss

Das Eröffnungsspiel findet im Hard-Rock-Stadium in Miami statt, das auch vier Gruppenspiele und zwei Achtelfinali beherbergt. Das Finale steigt am 13. Juli 2025 im MetLife Stadium in East Rutherford (New York Metropolitan Area), das auch bei der WM 2026 Endspielstätte sein wird.

Weitere Austragungsorte sind das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, wo unter anderem ein Halbfinale gespielt wird, sowie das Bank-of-America-Stadion in Charlotte, das bereits Länderspielerfahrung gesammelt hat. Das moderne TQL-Stadion in Cincinnati war Schauplatz eines historischen Sieges der US-Nationalmannschaft gegen Mexiko.

Mit dem GEODIS-Park in Nashville ist auch das größte fußballspezifische Stadion der USA Teil des Turniers. In Orlando sind gleich zwei Stadien vertreten: das traditionsreiche Camping-World-Stadium und das jüngere, reine Fußballstadion Inter&Co Stadium.

An der Westküste wird das traditionsreiche Rose Bowl Stadium in Los Angeles bespielt, während das Lumen Field in Seattle nicht nur durch seine Architektur, sondern auch durch WM-Vorbereitung überzeugt. Weitere Spielstätten sind das Lincoln Financial Field in Philadelphia sowie das Audi Field in Washington, D.C.

Der Spielplan wurde unter Berücksichtigung des parallel stattfindenden CONCACAF Gold Cups, der hauptsächlich an der US-Westküste ausgetragen wird, konzipiert. Die Klub-WM konzentriert sich daher auf Standorte im Osten und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten.