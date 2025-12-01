Ironman Austria bleibt 2027 bis 2031 in Kärnten

Klaus Ehrenbrandtner, Chef der Kärnten Werbung, verwies auf Teilnehmer aus 70 Nationen, 3.000 Athletinnen und Athleten und ihre Begleitpersonen, die nicht nur die Vorsaison im Juni beleben sondern auch Social-Media-Bilder und -Erinnerungen von "aktiven Menschen in der Natur vor dieser unglaublichen Kulisse" in die Welt tragen würden. "Das ist ein Jackpot." Das Event wird von der öffentlichen Hand mit 390.000 Euro mitfinanziert. Der entsprechende Antrag wird nächste Woche in der Landesregierung beschlossen, sagte Kaiser.