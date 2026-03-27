ABO

Hundertwasser-Forum in Lindau startet neue Schau

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Hundertwasser hat auch in Bayern seine Spuren hinterlassen
©APA, dpa, Sven Hoppe
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Nach der erfolgreichen Premiere im Lindauer Kunstforum Hundertwasser öffnet dort nun die zweite Ausstellung. Die Schau "Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt" zeigt von Samstag an das grafische Werk Friedensreich Hundertwassers (1928-2000).

von

"Die Präsentation veranschaulicht dabei nicht nur, wie meisterhaft Hundertwasser Techniken wie Lithographie, Siebdruck, Radierung und den japanischen Farbholzschnitt beherrschte, sie zeigt vor allem auch, wie Hundertwasser die druckgrafischen Prozesse variierte und erweiterte", teilten die Ausstellungsmacher mit. Bis 10. Jänner 2027 würden insgesamt rund 100 Werke gezeigt.

Die Stadt Lindau hatte das Hundertwasser-Forum im März 2025 eröffnet. Es orientiert sich an den zwei anderen Kunstforen zu dem populären Künstler, die es in seiner Geburtsstadt Wien und Hundertwassers Wahlheimat Neuseeland gibt. In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu sehen sein. Die erste Schau hatten mehr als 100.000 Menschen besucht.

Lindau präsentiert seit Jahren mit großem Erfolg Ausstellungen mit moderner Kunst. In diesem Jahr sollen erstmals zwei Schauen prominenter Künstler öffnen. Vom 2. Mai bis 1. November wird im Lindauer Stadtmuseum Cavazzen eine Retrospektive zu Pablo Picasso (1881-1973) präsentiert. Das historische Museum war nach einer mehr als 30 Millionen Euro teuren Sanierung im vergangenen Jahr wiedereröffnet worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Insider rechnen mit einer weiteren Tournee von Paul McCartney
News
McCartneys neues Album verspricht Rückblick auf seine Jugend
Über eine anstehende Tour des Ex-Beatles wird erneut spekuliert
News
Vorbote auf Album: Paul McCartney veröffentlicht neue Single
Rosalia bei ihrem Auftritt am 16. März in Lyon
News
Sängerin Rosalía musste Konzert im Mailand abbrechen
Carl Barks erweiterte den Entenhausen-Kosmos
News
"Duck Man" Carl Barks kam vor 125 Jahren zur Welt
Dominic McLaughlin spielt "Harry Potter"
News
"Harry Potter"-Serie kommt zu Weihnachten
Stephen Colberts Late-Night-Show bei CBS wird bald abgesetzt
Schlagzeilen
Colbert arbeitet an "Herr der Ringe"-Drehbuch
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER