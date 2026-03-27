Hundertwasser-Forum in Lindau startet neue Schau

"Die Präsentation veranschaulicht dabei nicht nur, wie meisterhaft Hundertwasser Techniken wie Lithographie, Siebdruck, Radierung und den japanischen Farbholzschnitt beherrschte, sie zeigt vor allem auch, wie Hundertwasser die druckgrafischen Prozesse variierte und erweiterte", teilten die Ausstellungsmacher mit. Bis 10. Jänner 2027 würden insgesamt rund 100 Werke gezeigt.

Die Stadt Lindau hatte das Hundertwasser-Forum im März 2025 eröffnet. Es orientiert sich an den zwei anderen Kunstforen zu dem populären Künstler, die es in seiner Geburtsstadt Wien und Hundertwassers Wahlheimat Neuseeland gibt. In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu sehen sein. Die erste Schau hatten mehr als 100.000 Menschen besucht.

Lindau präsentiert seit Jahren mit großem Erfolg Ausstellungen mit moderner Kunst. In diesem Jahr sollen erstmals zwei Schauen prominenter Künstler öffnen. Vom 2. Mai bis 1. November wird im Lindauer Stadtmuseum Cavazzen eine Retrospektive zu Pablo Picasso (1881-1973) präsentiert. Das historische Museum war nach einer mehr als 30 Millionen Euro teuren Sanierung im vergangenen Jahr wiedereröffnet worden.