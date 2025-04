Hattmannsdorfer: 2024 kamen 466.000 Gäste aus Golfstaaten

Die Besucherinnen und Besucher aus den VAE würden mit Tagesausgaben von knapp 500 Euro pro Kopf zu den kaufkräftigsten internationalen Reisenden gehören. "Österreich zählt zu den beliebtesten Reisezielen arabischer Gäste in Europa und trifft den Nerv einer wachsenden, qualitätsbewussten Zielgruppe. Besonders gefragt sind authentische Natur- und Kulturerlebnisse und Hidden Gems", so der Minister in einer Aussendung.