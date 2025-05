Gute Wasserqualität bei fast 500 italienischen Stränden

Der Sommer kann kommen: In Italien hat sich die Wasserqualität laut einer alljährlichen Erhebung an einigen Küsten verbessert. Die Umweltstiftung FEE zeichnete am Dienstag 487 italienische Strände mit der blauen Flagge aus, die für sauberes Wasser und Umweltschutz steht. Das sind zwei mehr als vergangenes Jahr. Die meisten prämierten Strände finden sich am Mittelmeer in der Region Ligurien (33) im Norden des Landes und in Apulien (27) im Süden.

von APA