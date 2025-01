Guide Michelin: Sterne für 82 österreichische Restaurants

Der Grüne Stern zeichnet nachhaltige Gastronomiekonzepte aus. 33 Restaurants in Österreich wurden dafür geehrt, darunter das „Am Mahrbach“ in Königsdorf im Südburgenland, das „Steirereck am Pogusch“ in der Steiermark und das „Guat’z Essen“ in Stumm in Tirol. Diese Restaurants setzen auf regionale Produkte, respektvollen Umgang mit Ressourcen und Gästeaufklärung.