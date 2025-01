„Ich bin mir sicher, dass sich mit der Rückkehr des Guides Michelin nochmal viele in der Spitzengastronomie Gedanken gemacht haben – über ihr Konzept, ihre Küche“, sagt Sören Herzig, vier Wochen vor der Preisverleihung, beim Interview in seinem „Herzig“ mit den elf Tischen für maximal 30 Gäste im ehemaligen Auktionshaus Dorotheum im 15. Bezirk. „Natürlich freut man sich über die Auszeichnung. Aber da geht es nicht nur um das Ego. Da geht es auch um finanzielle Sicherheit. Am Ende wird mit diesen Sternen auch das Geschäft angekurbelt.“

Herzig sammelte Erfahrungen in Sternerestaurants, darunter bei Kevin Fehling im Restaurant „La Belle Epoque” in Travemünde. „Wir hatten damals zwei Sterne. Am Tag nach der Verleihung waren wir ausreserviert. Für ein Jahr. Jeden Tag. Das war der Wahnsinn. Die Gäste kamen aus der ganzen Welt.“ Fehling, der im Jahr 2012 seinen dritten Michelin-Stern erkochte, gewährte dem Handelsblatt einen Einblick hinter die Kulissen: „Der Marketing-Effekt durch die drei Sterne wurde von einer Agentur damals auf 2,5 Millionen Euro beziffert.“

Doch nicht für jedes Restaurant erweist sich ein Michelin-Stern als Segen – das zeigt eine Studie des University College London. Untersucht wurden 276 gehobene Restaurants in New York, die seit dem Jahr 2000 eröffnet wurden. Von den 92 Lokalen, die einen Stern erhielten, mussten 42 wieder schließen. Der Grund: Mit dem Ruhm stiegen oft die Miet- und Lieferkosten. Mitarbeiter forderten höhere Gehälter oder wurden abgeworben. Auch erfordert die Spitzenküche einen anderen Personalschlüssel pro Gast. „Eine wirtschaftlich erfolgreiche Spitzenküche ist die Quadratur des Kreises“, resümmierte schon Eckart Witzigmann, der in den 1970er-Jahren als erster deutscher Koch drei Sterne erhielt. „Sie können über Jahre hinweg ausgebucht sein, aber trotzdem müssen sie spitz kalkulieren.“

Sternekoch Kevin Fehling eröffnete 2015 in Hamburg sein Restaurant „The Table”. Drei Sterne. Ein Tisch, 22 Plätze, kurze Wege. „Im 'La Belle Epoque' habe ich beobachtet, dass es teilweise in die Stunden ging, wenn unsere Servicemitarbeiter gelaufen sind, nur um Weingläser nachzudecken. Jetzt haben wir kurze Wege“, erklärt Fehling, der auf Silberbesteck und Tischdecken verzichtet, um Arbeitszeit etwa beim Polieren einzusparen. Wer eine Reservierung nicht wahrnimmt, zahlt dennoch den Menüpreis. „Wenn drei Personen nicht erscheinen, haben wir keinen Gewinn und damit den ganzen Tag umsonst gearbeitet.“