Guide Michelin kürt Sattlerhof zu einem der besten Weingut-Restaurants

Der renommierte Guide Michelin listet das steirische Weingut Sattlerhof unter den 18 besten Weingarten-Restaurants der Welt. In einer Auswahl, die von den Hügeln Kaliforniens bis zu den Châteaux im Bordeaux reicht, ist der Sattlerhof der einzige Vertreter Österreichs – ein großer Erfolg für Sternekoch Markus Sattler und seine Schwester Anna Sattler, die das Haus mit Leidenschaft und Innovationsgeist führen.

Kulinarik auf höchstem Niveau – mit Blick auf die Reben

Eingebettet in die malerische Hügellandschaft rund um Gamlitz bietet der Sattlerhof seinen Gästen ein Gesamtpaket aus kulinarischer Spitzenleistung, biodynamischem Weingut und stilvollem Landhausflair. Das Genießerrestaurant überzeugt mit regionalem Degustationsmenü unter dem Motto „Garten und Erde“, begleitet von einer Weinkarte mit 650 internationalen Etiketten. Die Küche ist feinfühlig, kreativ und eng mit den Jahreszeiten sowie der südsteirischen Herkunft verbunden.

Ein Ort für Genießer – mit internationalem Renommee

Mit der Aufnahme in die globale Bestenliste des Guide Michelin reiht sich der Sattlerhof ein in eine elitäre Auswahl an Weingut-Restaurants, die mit einzigartiger Lage, Qualität und Authentizität überzeugen. Vertreten sind dabei unter anderem Weingüter in Argentinien, Portugal, Frankreich, Kalifornien und Großbritannien. Dass mit dem Sattlerhof ein österreichischer Familienbetrieb zu den besten Adressen weltweit zählt, unterstreicht den hohen Stellenwert der heimischen Weinkulinarik auf internationaler Bühne.

Genuss, Wein und Entschleunigung in der Südsteiermark

Neben der hochkarätigen Küche lädt das Weingut auch zum Entdecken und Verweilen ein: Fassverkostungen im historischen Gewölbekeller geben Einblick in die biodynamische Weinphilosophie der Familie Sattler – insbesondere rund um den international geschätzten Sauvignon Blanc. Wer länger bleiben möchte, findet in den neu gestalteten Landhauszimmern ein stilvolles Zuhause auf Zeit. Mit Blick auf die Weinberge lässt sich hier ein Abend der Spitzenklasse entspannt ausklingen.

Mit der Aufnahme in die exklusive Liste der weltweit besten Weingut-Restaurants setzt der Sattlerhof ein klares Zeichen für Qualität, Regionalität und Gastfreundschaft – und macht die Südsteiermark einmal mehr zur Top-Destination für Wein- und Genussreisende aus aller Welt.