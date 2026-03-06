EAU DE PARFUM

Der Duft eröffnet mit dem süßen, süchtig machenden Aroma von verlockendem Toffee, das sofort die Sinne umschmeichelt und die Komposition unwiderstehlich macht. Im Herzen entfaltet sich die sanfte Jasminblüte, die GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE eine florale Eleganz und zarte Frische verleiht. Abgerundet wird die Komposition mit gerösteter Tonkabohne, die Tiefe und Wärme mit sich bringt. Ein Eau de Parfum, das nicht nur getragen, sondern genossen wird – pure Verführung in ihrer köstlichsten Form.