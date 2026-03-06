GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE ist die intensive Neuinterpretation des ikonischen GOOD GIRL von Carolina Herrera.
Das Eau de Parfum feiert hyperfeminine Power und verkörpert die moderne Femme Fatale. Ihr Blick hypnotisiert, ihr Charme fesselt und ihre Ausstrahlung zieht alle Aufmerksamkeit auf sich – sinnlicher als je zuvor. In High Heels erobert sie die Welt - mit GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE wird das GOOD GIRL unaufhaltsam.
Der ikonische Flakon ist geschmückt mit einer Jasminblüte, der Lieblingsblume der Gründerin Carolina Herrera. Ein Symbol, welches fest im Erbe der Marke verankert ist und sich häufig in der Mode und den Accessoires wiederfindet. Vollendet wird das Design durch einen goldenen Absatz, der den Flakon elegant strahlen lässt.
Erhältlich in 30 ml, 50 ml und 80 ml.
Sinnlicher Amberduft!
EAU DE PARFUM
Der Duft eröffnet mit dem süßen, süchtig machenden Aroma von verlockendem Toffee, das sofort die Sinne umschmeichelt und die Komposition unwiderstehlich macht. Im Herzen entfaltet sich die sanfte Jasminblüte, die GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE eine florale Eleganz und zarte Frische verleiht. Abgerundet wird die Komposition mit gerösteter Tonkabohne, die Tiefe und Wärme mit sich bringt. Ein Eau de Parfum, das nicht nur getragen, sondern genossen wird – pure Verführung in ihrer köstlichsten Form.
IT’S SO GOOD TO BE BAD!
Zum Weltfrauentag feiern wir diese Ikone moderner Weiblichkeit mit einem besonderen Highlight: Freuen Sie sich auf ein exklusives Gewinnspiel und sichern Sie sich mit etwas Glück GOOD GIRL JASMINE ABSOLUTE.
Teilnahmeschluss: 16.03.2025