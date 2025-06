Flugzeugabsturz in Indien: Über 290 Tote und mindestens ein Überlebender

Bei einem katastrophalen Flugzeugabsturz in Indien sind am Donnerstag nach Polizeiangaben mehr als 290 Menschen ums Leben gekommen. Von den 242 Menschen an Bord der Maschine vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner der Fluggesellschaft Air India starben die meisten, wie die Polizei mitteilte. Mindestens ein Insasse habe überlebt. Weitere Menschen starben in dem Wohngebiet, in welches die Maschine mit Ziel London kurz nach Start am Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens stürzte.

Es handelt sich um eine der weltweit schwersten Luftfahrtkatastrophen der vergangenen Jahre. Die Ursache war zunächst unklar. "Die verletzten Passagiere wurden von den örtlichen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht", sagte Airline-Chef Campbell Wilson in einer Video-Stellungnahme auf der Plattform X. An Bord waren 242 Menschen, darunter zwölf Crewmitglieder.

Der Flug AI171, eine Boeing des Modells 787 Dreamliner, sollte von Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat nach London-Gatwick fliegen und am Abend in England ankommen. Es wurden offenbar bisher zumindest zwei Überlebende entdeckt. Die Polizei berichtete, sie habe eine Person gefunden, die offenbar den Absturz im Flugzeug überlebt habe. Eine weitere Person sei in einem Spital unter Behandlung aufgefunden worden, berichtete Reuters unter Berufung auf die Ani News Agency.