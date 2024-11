DHL-Flugzeugabsturz in Litauen: Ein Toter - Drei weitere mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert

Ein DHL-Frachtflugzeug, eine Boeing 737-400 mit der Registrierung EC-MFE, ist am Montagmorgen bei dem Versuch einer Notlandung nahe Vilnius, der Hauptstadt Litauens, abgestürzt. Die Maschine, betrieben vom Servicepartner Swift Air, war auf dem Flug QY-5960 von Leipzig nach Vilnius unterwegs. Tragischerweise prallte das Flugzeug bei der Landung gegen ein zweistöckiges Wohngebäude, etwa 900 Meter vor der Landebahnschwelle. Die Maschine ging in Flammen auf. Während die zwölf Bewohner des Hauses unverletzt blieben, kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. Drei weitere – darunter ein Deutscher – wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert.

Routineflug endet in Katastrophe

Bis kurz vor der Landung verlief der Flug routinemäßig. Die Boeing befand sich im letzten ILS-Anflug (Instrumentenlandesystem) auf die Landebahn 19 des Flughafens Vilnius, als die Crew etwa vier Seemeilen vor der Landebahnschwelle die Kommunikation mit der Flugsicherung abbrach. Der Tower übermittelte die Landefreigabe schließlich „ins Blindfeld“. Wenige Minuten später ereignete sich der Absturz gegen 05:28 Uhr Ortszeit. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und einer anschließenden Explosion, die meterhohe Flammen und eine riesige Feuersäule verursachte.