Flughafen Innsbruck 2024 mit Passagierrückgang

Der Flughafen Innsbruck hat im Geschäftsjahr 2024 einen Rückgang von Passagieren im Vorjahresvergleich hinnehmen müssen. Als Grund für das Minus in Höhe von 4,9 Prozent auf 862.202 Reisende nannte das Unternehmen den Wegfall der Frankfurt-Strecke zwischen April und Oktober. Trotzdem wurde gleichzeitig ein Umsatzplus von 9,3 Prozent erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 6,2 Mio. Euro erzielt, hieß es am Montag in einer Aussendung.

von APA