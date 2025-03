Experte: Energiewende braucht mehr soziale Gerechtigkeit

Bei der Energiewende drohen einem Experten zufolge soziale Ungerechtigkeiten, die die Kluft zwischen Arm und Reich in der EU weiter vergrößern könnten. Für mehr Energiegerechtigkeit sollten künftige Steuersätze sich am jeweiligen Zweck der Energie orientieren, rät Jean-Baptiste Jarin von der Universite de Pau et des Pays de l'Adour. Eine Beibehaltung der derzeitigen Politik werde zu großen Ungerechtigkeiten führen.

von APA