Warschau, das ist immer und an jeder Ecke auch Geschichte. Das mittelalterliche Stadtzentrum zum Beispiel wurde von den Nazis fast komplett zerstört. Die Warschauerinnen und Warschauer bauten es nach alten Zeichnungen ori­ginalgetreu wieder auf, heute ist es ­UNESCO-Weltkulturerbe. Wie groß die Gefühle sind, die damit zusammenhängen, beweist ein junger Tourguide, der durch die Altstadt führt. Seine Groß­eltern, berichtet er mit leuchtenden Augen, fuhren jeden Tag nach der Arbeit in die zertrümmerte Stadt, schleppten einen Sack Schutt nach Hause, und halfen so mit, den Wiederaufbau zu befördern.

Eng verbunden mit dem polnische Nationalgefühl ist auch der polnisch-französische Komponist Frédéric Chopin, dessen Herz in Warschau bestattet ist. ­Seine Schwester schmuggelte es nach Polen, wo es zunächst – in Alkohol eingelegt – in einem Keller verstaubte, bevor es in eine Säule der Heilig-Kreuz-Kirche an der pompösen Flaniermeile Krakowskie Przedmieście (wörtlich: Krakauer Vorstadt) eingemauert wurde. Bis heute ein stark frequentierter Andachtsort für Klassik-Fans.

Chopin, dessen Musik die Tiefe und Melancholie der polnischen Seele so unvergleichlich wiedergibt, wie Patrioten finden, ist auch ein Museum in dem wunderschönen Ostrogski-Palast gewidmet. Und von Mai bis September finden im Łazienki-Park jeden Sonntag kostenlose Chopin-Klavierkonzerte statt.