Bukarest ist von Wien mehrmals täglich per Direktflug zu erreichen. Es zahlt sich aus, vor der Weiterreise nach Transsylvanien mindestens eine Nacht in der aufstrebenden Stadt zu verbringen. Sehenswert ist u. a. der noch vom kommunistischen Diktator Nicolae Ceaușescu in Auftrag gegebene Palast des Volkes (im Bild). Mit mehr als 1.000 Räumen ist es das größte Parlaments­gebäude der Welt. Die Strecke von Bukarest nach Brasov kann anschließend per Zug oder mit dem Mietauto zurückgelegt werden.