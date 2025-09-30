Das Pariser Picasso-Museum soll erweitert werden

Zum 40-Jahr-Jubiläum 2025 – das Museum wurde am 28. September 1985 eröffnet – kündigte die Leiterin Cécile Debray den "Plan 2030" an, der im Respekt vor dem historischen Gebäude umgesetzt werden soll. Der Garten soll rund 2.300 Quadratmeter groß werden und frei zugänglich sein.

Die Bauarbeiten sollen bei laufendem Museumsbetrieb bis 2030 abgeschlossen werden. Das Projekt wird vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Das Museum verfügt mit mehr als 5.000 Werken und 200.000 Archivstücken über die weltweit bedeutendste Sammlung des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881–1973).

INFO: https://www.museepicassoparis.fr/