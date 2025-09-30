News Logo
ABO

Das Pariser Picasso-Museum soll erweitert werden

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuer Flügel für Wechselausstellungen und ein Skulpturengarten geplant
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Das Picasso-Museum in Paris soll bis 2030 deutlich erweitert werden. Geplant sind ein neuer Flügel für Wechselausstellungen und ein Skulpturengarten. Die Arbeiten im historischen Hôtel Salé, einem der prächtigsten Stadtpalais des 17. Jahrhunderts, sollen 2028 beginnen.

von

Zum 40-Jahr-Jubiläum 2025 – das Museum wurde am 28. September 1985 eröffnet – kündigte die Leiterin Cécile Debray den "Plan 2030" an, der im Respekt vor dem historischen Gebäude umgesetzt werden soll. Der Garten soll rund 2.300 Quadratmeter groß werden und frei zugänglich sein.

Die Bauarbeiten sollen bei laufendem Museumsbetrieb bis 2030 abgeschlossen werden. Das Projekt wird vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Das Museum verfügt mit mehr als 5.000 Werken und 200.000 Archivstücken über die weltweit bedeutendste Sammlung des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881–1973).

INFO: https://www.museepicassoparis.fr/

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK KOVARIK

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
The Simpsons geben ein Comeback auf der Leinwand
Schlagzeilen
Die Simpsons kehren mit neuem Film zurück
Der Jubilar komponierte u.a. Nicoles "Ein bisschen Frieden"
Schlagzeilen
Komponist und "alter ESC-Hase" Ralph Siegel feiert den 80er
Alte Rocker werden mit einem Stern geehrt
News
Rockband Def Leppard wird mit Hollywood-Stern geehrt
Springsteen prangert bei Filmpremiere "Hass" in den USA an
News
Springsteen prangert "Hass" in den USA an
J.K. Rowling sieht in Transmenschen Gefahr für Frauenrechte
Schlagzeilen
J.K. Rowling teilt gegen Emma Watson aus
Country-Ikone Dolly Parton hat Gesundheitsprobleme
News
Dolly Parton verschiebt Shows in Las Vegas
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER