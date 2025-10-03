News Logo
ABO

Caterer DoN übernimmt Swiss-Lounges in Zürich und Bern

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
DoN übernimmt Swiss-Lounges vom bisherigen Betreiber Gate Group
©AFP, APA, FABRICE COFFRINI
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Das Cateringunternehmen DoN, das auch die ÖBB-Bordbistros betreibt, hat in der Schweiz die Lounges der AUA-Schwester Swiss an den Flughäfen Zürich und Bern übernommen. Wie das DoN am Freitag mitteilte, werden die 250 Mitarbeiter des bisherigen Betreibers Gate Group übernommen. Der Umsatz der Lounges liege im "mittleren zweistelligen Millionenbereich". Den Zuschlag habe man bei einem Bieterverfahren im Sommer erhalten.

von

DoN verköstigt bereits jetzt in den Lounges in Wien 3,5 Millionen Fluggäste im Jahr. Man habe 2024 einen Umsatz von 170 Mio. Euro erwirtschaftet und werde nach der Übernahme in der Schweiz insgesamt rund 2.300 Mitarbeiter beschäftigen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Haushaltsenergiepreise sanken im August insgesamt leicht
Süba AG geht in Konkurs
Wirtschaft
Hallmann-Bauträger Süba AG geht in Konkurs
Österreichs Tourismuswirtschaft blickt mit Zuversicht in die bevorstehende Wintersaison
Wirtschaft
Tourismus mit Vorbuchungen für den Winter zufrieden
Für Biogasanlagen könnte eine Übergangslösung kommen
Wirtschaft
Biogasanlagen dürfen auf Verlängerung von Förderungen hoffen
Spar an 21 Standorten interessiert
Wirtschaft
Unimarkt-Aus - 26 Orte könnten einzigen Supermarkt verlieren
vida-Gewerkschafter Hebenstreit verlangt Klarstellung der Arbeitgeber
Wirtschaft
Krankenstand - vida fährt schwere Geschütze gegen WKÖ auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER