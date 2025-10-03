Caterer DoN übernimmt Swiss-Lounges in Zürich und Bern

Das Cateringunternehmen DoN, das auch die ÖBB-Bordbistros betreibt, hat in der Schweiz die Lounges der AUA-Schwester Swiss an den Flughäfen Zürich und Bern übernommen. Wie das DoN am Freitag mitteilte, werden die 250 Mitarbeiter des bisherigen Betreibers Gate Group übernommen. Der Umsatz der Lounges liege im "mittleren zweistelligen Millionenbereich". Den Zuschlag habe man bei einem Bieterverfahren im Sommer erhalten.

von APA