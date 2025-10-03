Caterer DoN übernimmt Swiss-Lounges in Zürich und Bern

©AFP, APA, FABRICE COFFRINI
Das Cateringunternehmen DoN, das auch die ÖBB-Bordbistros betreibt, hat in der Schweiz die Lounges der AUA-Schwester Swiss an den Flughäfen Zürich und Bern übernommen. Wie das DoN am Freitag mitteilte, werden die 250 Mitarbeiter des bisherigen Betreibers Gate Group übernommen. Der Umsatz der Lounges liege im "mittleren zweistelligen Millionenbereich". Den Zuschlag habe man bei einem Bieterverfahren im Sommer erhalten.
von
DoN verköstigt bereits jetzt in den Lounges in Wien 3,5 Millionen Fluggäste im Jahr. Man habe 2024 einen Umsatz von 170 Mio. Euro erwirtschaftet und werde nach der Übernahme in der Schweiz insgesamt rund 2.300 Mitarbeiter beschäftigen.