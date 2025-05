Abu Dhabi soll erstes Disneyland im Nahen Osten bekommen

In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll das erste Disneyland im Nahen Osten gebaut werden. Das teilte die Walt Disney Company mit. Der Disney-Themenpark soll direkt am Meer angesiedelt werden und mit der Architektur Abu Dhabis verbunden werden. "Dieses Resort wird authentisch Disney und eindeutig emiratisch sein", sagte Konzernchef Bob Iger. Ein Fertigstellungstermin wurde noch nicht genannt.

von APA