30 Jahre Kunsthalle Krems

Bradleys neue Arbeiten zeigen eine bildnerische Wucht, die unmittelbar fesselt. Die Ausstellung in Krems vereint großformatige Gemälde, reduzierte Zeichnungen, Skizzen und Readymade-­Skulpturen. Sie gibt einen konzentrierten Überblick über Bradleys wandelbare Bildsprache zwischen Figuration und Abstraktion. Seine Werke greifen kunsthistorische Bezüge auf – von Henri Matisse und Pablo Picasso bis zu Willem de Kooning – und verbinden sie mit Motiven der Alltagskultur wie Comics oder grafischen Symbolen. Zu sehen ist die Bandbreite eines Künstlers, der Malerei als variables Experimentierfeld versteht und stetig neue Bildräume eröffnet.