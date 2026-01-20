27,2 Prozent Passagierplus für Flughafen Klagenfurt

Die Anzahl der abgefertigten Passagiere am Flughafen Klagenfurt ist 2025 um 27,2 Prozent gegenüber 2024 auf 175.347 gestiegen. Wie der Airport am Dienstag mitteilte, gab es um 20 Prozent mehr Flugbewegungen. Besonders stark waren demnach die Sommermonate. Maßgeblicher Motor für das Wachstum sei der Ausbau des Streckennetzes gewesen, hieß es in der Aussendung. Auch für 2026 wird ein Passagierplus erwartet.

von APA