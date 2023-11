"Ein Organ, das Grenzen überwindet"

Auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, brachte Florian Werner eigentlich Familienhund Jim. Immer wenn er nach Haus kam, schleckte ihn der Cockerspaniel voller Freude ab. "Irgendwann hat mein damals dreijähriger Sohn begonnen, den Hund nachzumachen und mich ebenfalls im Gesicht abzuschlecken", erinnert sich Werner zurück.

Das war der Zeitpunkt, als Werner, der Literatur- und Kulturwissenschaftler ist und als freier Schriftsteller in Berlin lebt, begann, über dieses Organ gründlicher nachzudenken. "Ich habe viele Bücher gelesen, unzählige Videoclips angeschaut, Bilder und Skulpturen betrachtet und mir dabei Notizen gemacht." Beim Beobachten stellte er fest, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine deutliche Aufwertung der Zunge in der Gesellschaft stattgefunden hat. "Sie ist in der Popkultur und in Filmen viel sichtbarer als früher. In sozialen Medien ist das Zungerausstrecken mittlerweile eine verbreitete Geste, die besagt: Mir geht es prima und ich habe gerade wahnsinnig viel Spaß!"

Das Rausstrecken der Zunge hat Werner überhaupt länger beschäftigt: "Der erste Prominente, der das öffentlich gemacht hat, war Albert Einstein. Als die Fotografen ihn an seinem 72. Geburtstag belagerten und nicht in Ruhe ließen, streckte er ihnen die Zunge raus. Dabei entstand das bekannte Foto."