Traumhafte Wanderungen für die Familie rund um Wien

Rund um Wien liegen einige der schönsten Naturlandschaften Österreichs. In den Naturparks Purkersdorf, Föhrenberge und Leiser Berge lässt es sich wunderbar wandern. Etwas weiter entfernt von Wien, aber aufgrund der einzigartigen Landschaft dennoch erwähnenswert, liegt der Naturpark Blockheide.

Diese vier Wanderungen sind ein Naturerlebnis für die ganze Familie und bieten jede Menge Freizeitspaß:

1. Naturlehrpfad-Rundweg, Naturpark Purkersdorf

© Naturpark Purkersdorf/H. Marek Naturpark Purkersdorf

Anreise Kellerwiese:

• Bahnstation Purkersdorf-Zentrum oder Westbahnstrecke bis Haltestelle "Purkersdorf-Gablitz"

• ÖBB-Postbus Linie 447 ab Wien-Hütteldorf bis Purkersdorf Station „Kellerwiese

• mit dem Auto von Wien entlang der Westausfahrt / B44 nach Purkersdorf

Dauer: ca. 1,5 h (ohne Pause)

Weglänge: 4 km

Höhenmeter/Schwierigkeit: ca. 200 Höhenmeter/leicht

Der Naturpark Purkersdorf liegt am westlichen Stadtrand von Wien und besticht durch seine Buchenwälder. Einen tollen Aussichtspunkt bietet die Rudolfshöhe (475 m).

Der Ausgangspunkt dieser Wanderung ist die Kellerwiese in Purkersdorf, dort gibt es einen Parkplatz und einen Spielplatz. Am Anfang passiert man auch zwei Tiergehege mit Streicheltieren. Von der Kellerwiese aus folgt man dem Naturlehrpfad über eine schmale Brücke, die den Schintergrabenbach quert. Die Wege sind gut markiert oder beschildert. Beim Sängerbrunnen kann man unter einem alten Kastanienbaum auf einem Bankerl Rast machen. Der Weg führt weiter und verläuft zunächst entlang des Wienflusses. Dann schwenkt der Lehrpfad Richtung Süden ab, parallel dazu fließt nun der Deutschwaldbach. Der Pfad endet beim Naturparkzentrum Deutschwald und bei den Wildtiergehegen. Entlang des Weges gibt es immer wieder Stationen und Info-Tafeln für die Kinder.

Weiter geht es dann leicht bergauf durch einen Buchenwald in Richtung Rudolfswarte und Schöffelstein. Hat man die Aussicht auf der Rudolfswarte genossen, geht es über den Schöffelstein, die Plattform Darüber-Blick und den Salamanderweg wieder in Richtung Kellerwiese.

Tipp: Wer kleinere Kinder dabei hat oder eine kürzere Wanderung bevorzugt, kann sich auch auf den rund 2 Kilometer langen Naturpfad beschränken.

Weitere Informationen zum Naturpark und der Wanderung finden Sie hier: https://www.naturparke.at

2. Perchtoldsdorfer Heide, Naturpark Föhrenberge

© Naturpark Föhrenberge/H.Marek Naturpark Föhrenberge

Anreise "Heide" Parkplatz:

• Straßenbahn Linie 60 oder Bus Linie 60A nach Rodaun, dann noch 10 min. Fußweg zur Heide

• mit dem Auto von Wien aus über die Breitenfurter Straße in Richtung Perchtoldsdorf (in die Berggasse auf den Heide-Parkplatz)

Dauer: ca. 2 h

Weglänge: ca. 4 km

Höhenmeter/Schwierigkeit: ca. 250 Höhenmeter/leicht

Der Naturpark Föhrenberge, der ganzjährig geöffnet ist, umfasst unter anderem die Perchtoldsdorfer Heide, die Burg Liechtenstein und den Husarentempel. Mit ersterem Highlight befasst sich dieser Wanderweg: Startpunkt ist der Parkplatz "Heide" in Perchtoldsdorf. Zunächst führt der Weg bergan vorbei an der Großen Heide (siehe Bild unten) , entlang der Heidestraße gibt es auch einen Lehrpfad über die Besonderheiten der Heide. Ist man am Waldrand folgt man der Markierung zum Franz-Ferdinand-Schutzhaus (im Winter von Montag bis Mittwoch von 9 bis 18 Uhr geöffnet) am Parapluiberg. Schon von der Heide aus hat man einen schönen Blick über Wien. Auf dem Weg zur Schutzhütte kommt man am "Teich im Wald" und der Burgruine Kammerstein vorbei. Will man den selben Weg nicht zurückwandern, kann man ausgehend vom Franz-Ferdinand-Schutzhaus über den Seniorenweg zurück zur Heide wandern. Alle Wege sind markiert (Weitwanderweg Nr. 01, 04, 06).

© www.perchtoldsdorfer-heide.at

Weitere Informationen zum Naturpark und der Perchtoldsdorfer Heide finden Sie hier: www.naturparke.at und www.perchtoldsdorfer-heide.at

3. Buschberg Runde, Naturpark Leiser Berge

© Naturpark Leiser Berge/EWALD NEFFE Naturpark Leiser Berge

Anreise Niederleis:

• Postbus 857 vom Bahnhof Korneuburg, Station "Niederleis Nodendorfer Straße"

• mit dem Auto von Wien auf der A22 Richtung Korneuburg, über die S1 Richtung Brno/Laa, bei Ausfahrt Korneuburg Nord abbiegen und dann auf die B6 Laaer Straße bis zur Hauptstraße in Niederleis

Dauer: ca. 2,5 h

Weglänge: ca: 6 km

Höhenmeter/Schwierigkeit: ca. 230 Höhenmeter/leicht

Der Naturpark Leiser Berge ist das ganze Jahr über frei zugänglich. Teilweise werden auch geführte Wanderungen angeboten. Am Mittwoch, den 06. Jänner 2021 findet eine geführte Winterwanderung statt (Treffpunkt: 10:00h, Gasthaus Achter Michelstetten).

Die Buschberg Runde startet in Niederleis beim Kunsthaus "harry" Raab. Man folgt zunächst der Straße am Schloss Niederleis vorbei in Richtung Buschberg. Auf dem Feldweg man dann in der 2. Kehre der Serpentinen Richtung Pfaffenbründl ab. Es geht entlang eines Baches weiter und schließlich leicht bergauf in den Wald. Der Weg mündet in einen Fahrweg, man hält sich rechts und erreicht dann eine Straße und nach kurzer Zeit den Buschbergparkplatz und die Sonnenuhr "4 Jahreszeiten" vom Holzkünstler "harry" Raab. Folgt man der Straße gelangt man schließlich zur Buschberghütte (Oktober - März von Donnerstag bis Montag von 10 bis 19 Uhr geöffnet). Zurückgewandert wird über den Höhenweg in Richtung Oberleis und über den Ort Au. Folgt man diesem Weg bergab, kommt man am Ende des Waldes zu einem Feldweg, der mit "Niederleis" beschildert ist. Diesem Weg folgt man zurück in den Ort.

Weitere Informationen zum Naturpark finden Sie hier: www.naturpark-leiserberge.at

4. Marienkäferweg, Naturpark Blockheide

© Stadtgemeinde Gmünd Naturpark Blockheide

Anreise Gmünd

• Mit dem Bus von Gmünd Richtung Litschau

• von Wien mit dem Auto über die A22, die Abfahrt Stockerau nehmen, dann weiter auf der B4 über Horn und Schrems, dann die Abfahrt Gmünd Ost nehmen und dann weiter zum Parkplatz Eingang Gmünd oder zum Parkplatz Eingang Eibenstein fahren

Dauer: ca. 2 h

Weglänge: ca. 5 km

Höhenmeter/Schwierigkeit: ca. 50 Höhenmeter/leicht

© Stadtgemeinde Gmünd Naturpark Blockheide

Gestartet wird in Gmünd entweder am Parkplatz beim Gasthof Grubeck (Großeibenstein) in der Nähe des Naturparkeingangs Eibenstein oder beim Gasthof Traxler (Grillenstein) in der Nähe des Naturparkeingangs Gmünd. Der Marienkäfer-Rundweg kann von beiden Positionen aus bewandert werden. Der Wanderweg ist bestens beschildert und markiert. Ein Orientierungsplan ist hier vorab zum Downloaden und Ausdrucken erhältlich.

Mitten im Naturpark befindet sich das Informationszentrum mit Aussichtsturm. Dieses ist von beiden Parkplätzen in rund 15 Minuten erreichbar. Von dort aus beginnt dann der eigentliche Rundweg (man folgt einfach den Marienkäfern) beziehungsweise Lehrpfad mit 20 Stationen. Man wandert vorbei an Feldern, Wiesen, Hecken, Büheln und Waldstücken - inklusive Wackelstein und Koboldsteine. Der Rundweg endet wieder beim Aussichtsturm.

Tipp: Außer dem Marienkäferweg gibt es noch 5 weitere Themenwege.

Weitere Informationen zum Naturpark und den unterschiedlichen Themenwegen finden Sie hier: www.blockheide.at