Inhaltsverzeichnis

Wann und wo findet der TU-Ball statt?

Der TU-Ball, wohlgemerkt eine der ältesten Bälle, findet am 25. Jänner 2024 in den altehrwürdigen Sälen der Wiener Hofburg statt. Die Gäste werden ab 20.30 Uhr eingelassen, die feierliche Eröffnung findet um 21.30 Uhr statt. Der letzte Walzer erklingt um 5.00 Uhr.

Karten: Wie viel kostet das Ticket für den TU-Ball?

Die Karten für den TU-Ball kosten regulär 140 Euro. Studierende zahlen 50 Euro, für Angestellte der Technischen Universität kostet der Eintritt 70 Euro. Der Kartenvorverkauf findet unter anderem im Kartenbüro in der Resselgasse 1, 1040 Wien, statt. Dieses ist montags von 9.00 bis 19.00 Uhr und dienstags bis freitags von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Am Tag des Balls ist das Kartenbüro geschlossen. Reservierte Karten können dann zwischen 20.30 und 22.00 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.

Dresscode: Was trägt man am TU-Ball?

Für Damen schreibt die Kleiderordnung ein bodenlanges Abendkleid vor. Die männlichen Besucher des Balls der Technischen Universität dürfen zwischen Frack, Smoking, Uniform oder einem schwarzen Anzug wählen. Dieser ist mit Masche zu tragen. Krawatten sind auf dem TU-Ball nicht erwünscht.

Wer organisiert den TU-Ball?

Dem Ballkomitee, das den Ball der Technischen Universität organisiert, gehören Christine Schwarz, Peter Mohn und Martin Müller an.

Welche Tanzschule eröffnet den TU-Ball?

Die Choreographie wird mit dem Jung-Damen- und -Herren-Komitee von Frau Ingeborg Knopf-Bousa einstudiert. Die ausgebildete Balletttänzerin zeichnet mit ihrer langjährigen Erfahrung für eine aufwendige und spannende Eröffnung verantwortlich. Musikalisch begleitet werden die jungen Tänzerinnen und Tänzer vom TU-Orchester.

Wie wird man Debütant:in?

Das Vortanzen für den TU-Ball findet im Herbst des jeweiligen Vorjahres statt. Bei diesem müssen die Anwärter und Anwärterinnen unter Beweis stellen, dass sie sowohl den Rechts- als auch den Linkswalzer beherrschen. Wer dabei sein will, kann seine Bewerbung an tu-ball@tuwien.ac.at schicken.

Geschichte des TU-Balls

Der TU-Ball blickt auf eine lange Tradition zurück. Ursprung der Veranstaltung war das Techniker-Kränzchen, das ab dem Jahr 1815, dem Gründungsjahr des Polytechnischen Institut - der heutigen TU -, regelmäßig abgehalten wurde. Seit mehr als 30 Jahren findet der TU-Ball in der Wiener Hofburg statt - stets am letzten Donnerstag im Jänner. Damals wie heute werden die mit dem Ball lukrierten Gelder für einen karitativen Zweck eingesetzt. Der Erlös geht an den Kinderfonds der Hochschüler:innenschaft der TU. Aus diesem werden Unterstützungen für Studierende mit Kindern gewährt.