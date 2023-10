Inhaltsverzeichnis:

Wenn es um Taschengeld geht, gibt es viele Fragen: Ab wann? Wie viel? Wofür? Mit welchen Bedingungen? Vorweg: Die Höhe des Taschengeldes ist nicht der alleinige entscheidende Faktor. Wichtiger erachten Kinder- und Jugendforscher die Tatsache, dass der Nachwuchs unaufgefordert in regelmäßigen Abständen eine kleine Summe Geld von den Eltern erhält, welche unabhängig von ihrem Verhalten ausgezahlt wird und über die das Kind autonom verfügen darf.

Der Zweck: So können Mädchen und Jungen bereits im jungen Alter lernen, mit Geld umzugehen. Unerlässlich ist aber, dass Eltern mit ihren Kindern offen über die finanzielle Situation in der Familie sprechen und so auch die Höhe des Taschengeldes erläutern. Darüber hinaus ist es unabdingbar, dass das Taschengeld von den Mädchen und Jungen frei von Bewertungen ausgegeben werden darf. Die meisten jüngeren Kinder lassen einen Großteil des Taschengeldes für Süßigkeiten, Spielsachen oder Zeitschriften liegen, mit zunehmendem Alter stehen auch Fast Food, Computerspiele oder Kleidung ganz oben auf der Investitionsliste.

Was ist Taschengeld?

Für Kinder gibt es nur drei Möglichkeiten, um an Geld zu gelangen: sie bekommen etwas geschenkt, sie verdienen es sich oder sie erhalten Taschengeld. Da Geldgeschenke schwer planbar sind und Arbeit unter 13 Jahren verboten ist, stellt vor allem für jüngere Kinder das Taschengeld die einzige Option dar.

Taschengeld ist also die regelmäßige Zahlung eines vorab festgelegten Geldbetrages, welche nicht oder nur teilweise an Bedingungen geknüpft ist. Einen gesetzlichen Anspruch auf Taschengeld haben Kinder allerdings nicht.

Wozu Taschengeld?

Kinder, die Taschengeld erhalten, erlangen bereits früh ein grundlegendes Wissen über Finanzen, Verantwortung und Konsum. Indem die Jungen und Mädchen ihr eigenes Geld verwalten dürfen, lernen sie ihre Bedürfnisse kennen, aber auch ihre Impulse zu kontrollieren. Sie sind dann auch später in der Lage, für größere Ausgaben zu sparen und wichtige Konsumgüter von unwichtigen zu unterscheiden.

Außerdem kommen Kinder mit dem eigenen Geld der Autonomie ein Stück weit näher, denn sie sind nicht mehr in jeder Hinsicht abhängig von der Zustimmung der Eltern. Indem sie Prioritäten setzen und eigene Kaufentscheidungen treffen, können sie lernen, selbständig zu agieren.

Ist das Taschengeld an bestimmte Arbeiten geknüpft, so verstehen Kinder zudem früh den Zusammenhang zwischen Arbeit und Bezahlung. Für die Jungen und Mädchen wird es selbstverständlich, dass Geld nicht einfach da ist sondern verdient werden muss. Wenn die Kinder dann später Mini-Jobs wahrnehmen, sind sie bereits gut vorbereitet.

Mögliche Nachteile von Taschengeld

Wird Taschengeld nur bedingungslos gewährt, kann es passieren, dass die Kinder ein Berechtigungsgefühl entwickeln und in Forderungshaltung gehen. Forscher beobachten dieses Phänomen besonders häufig bei Kindern und Jugendlichen, die ohne Forderungen über hohe Summen verwalten können oder auf Nachfrage immer neue Bezuschussungen erhalten.

Ist das Taschengeld hingegen ausschließlich an die Erledigung von Haushalts- oder Gartenaufgaben geknüpft, kann das dazu führen, dass Kinder die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung und Hilfe innerhalb einer Familie falsch interpretieren. Viele Kinder und Jugendliche erwarten dann für jeden Handgriff eine Bezahlung, selbst wenn es sich um alltägliche Dinge handelt.

Falls Kinder und Jugendliche kein Sparziel haben, kann es sein, dass sie die Aufgaben, welche an das Taschengeld geknüpft sind, nicht erfüllen.

Zudem ist die Verbindung von Taschengeld und Bildungsleistung nicht vorteilig, weil bei dieser Form weder der Arbeitsaufwand noch das Lernpensum berücksichtigt werden.

In großen Familien kann sich die Auszahlung von Taschengeld für jedes Kind durchaus auch auf die finanzielle Situation auswirken und manchmal zum Streitthema werden.