Wird Skifahren zum Luxus?

Die Diskussion, dass Skifahren immer mehr zu einem Luxussport mutiert, gibt es schon seit Jahren. Und angesichts einer bisher nicht gekannten Teuerungswelle erhält das Thema neuen Zündstoff. Aufgrund massiver Kostensteigerungen u. a. bei Energie und Personal haben viele österreichische Seilbahnen - speziell die großen - ihre Preise um durchschnittlich zehn Prozent erhöht. Über einen Zeitraum von 15 Jahren betrachtet sind die Ticketpreise laut dem "Ski Guide Austria" gar um fast 80 Prozent gestiegen. Skifahren wird also immer teurer - wobei die Zahl der Skifahrer eher abnimmt. Eine brisante Gemengelage, die zwangsläufig die Frage bedingt, wie es mit dem für die heimische Wirtschaft so wichtigen Wintertourismus weitergeht?

Das Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) hat daher für News und den "Ski Guide Austria" eine österreichweite repräsentative Umfrage durchgeführt, um die aktuelle Stimmungslage zum vermeintlichen Volkssport Nummer eins und dessen Zukunftschancen auszuloten. Und die wichtigste Botschaft gleich vorweg: Es schaut für das Skifahren und den alpinen Winterurlaub trotz schwieriger Rahmenbedingungen besser aus, als es viele Kritiker wahrhaben wollen.

© News

Stabile Aufenthaltsdauer

Die Ergebnisse im Detail: Immerhin elf Prozent der Befragten -also auf die Bevölkerung umgelegt knapp eine Million (mit deren Kindern, die nicht befragt wurden, und Gelegenheits-Skifahrern, deutlich mehr als eine Million, Anm.) - geben an, in der Wintersaison 2023/24 einen Skiurlaub in Österreich zu planen. Auffallend ist, dass die Anteile der bis 30-Jährigen, der gut Gebildeten (mit Matura oder Uni-Abschluss) und der Städter mit 23,22 und 13 Prozent deutlich größer sind. "Junge, urbane Personen mit höherer Bildung und besserem Einkommen reißen, salopp gesagt, den Wintertourismus heraus", sagt IFDD-Chef Christoph Haselmayer: "Das ist die Zielgruppe, auf die der Wintertourismus aufbauen kann. Die wollen Ski fahren und leisten es sich auch."

35 Prozent der Befragten geben an, eine Woche verreisen zu wollen, 52 Prozent eine verlängertes bzw. einfaches Wochenende - wobei Frauen stärker zu einem Aufenthalt von einer Woche tendieren, Männer zum verlängerten Wochenende. Bei zwei Dritteln der Befragten ist der Aufenthalt gleich lang wie im Vorjahr, lediglich bei 15 Prozent kürzer. Die bevorzugte Anreiseart in den Winterurlaub ist nach wie vor das Auto, wie die Umfrage zeigt: 93 Prozent kommen mit dem Kfz, nur bescheidene sieben Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln - mit dem Zug oder Bus. Haselmayer: "Das ist gewissermaßen ein Auftrag an die Bahnunternehmen, ihre Angebote für Winterurlauber attraktiver und bequemer zu machen - beispielsweise mit einem Gepäckservice."