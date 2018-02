Es ist vermutlich vielen schon einmal passiert: Kurz den Müll rausgebracht, morgens in aller Eile das Haus verlassen – und kaum ist die Tür ins Schloss gefallen, stellt man fest, dass der Schlüssel noch im Flur am Schlüsselbrett hängt, auf der Kommode liegt oder sich in der anderen Jackentasche befindet.

Glücklicherweise hat manch einer dann einen Zweitschlüssel bei einem Nachbarn oder Bekannten hinterlegt. Oder die Mitbewohner oder Familienmitglieder können später die Tür wieder aufsperren. Ist das aber nicht der Fall oder handelt es sich um einen Notfall, wird man wohl nicht darum herumkommen, einen Schlüsseldienst zu rufen. Die gute Nachricht:

So etwas passiert eher selten. Die schlechte Nachricht: Wenn es passiert, ist kaum jemand darauf vorbereitet, man fühlt sich hilflos und setzt blankes Vertrauen in die vermeintlichen Helfer.

Aber es gibt viele schwarze Schafe unter Schlüsseldiensten, die mit der Notsituation anderer ihr Geschäft machen wollen. Hier klären wir wichtige Fragen rund um Aufsperrdienste. Wir haben uns mit Schlüsselmax, einem Profi-Schlüsselnotdienst aus Wien unterhalten.

Wie öffnen Schlüsseldienste die Tür und entsteht dabei ein Schaden?

Je nach Art der Tür und des Schlosses gibt es mehrere Methoden der Türöffnung. Unter dem Oberbegriff „Aufsperrtechniken“ unterscheidet man allgemein zwischen zerstörungsfreien und zerstörenden Methoden. Zu den zerstörungsfreien Methoden zählt vor allem die sogenannte klassische Methode. Diese Methode kann bei gängigen Stiftschlössern angewendet werden. Dafür benutzt der Schlüsseldienstmonteur spezielle Werkzeuge,

mit denen er so lange im Schließzylinder arbeitet, bis alle Schlossteile wieder in der richtigen Position sind und das Schloss sich öffnet. Diese Methode kann etwas Zeit in Anspruch nehmen und kann auch nur von geübten Handwerkern ausgeführt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte Perkussionsmethode. Perkussion steht dabei für „Klopfen“. Diese Methode kann bei der Mehrzahl aller Schlösser angewendet werden. Bei der Perkussionsmethode wird ein sogenannter Schlagschlüssel vorsichtig in das Schloss geklopft. Dabei versetzt er die Stifte in Vibration und ermöglicht dem Handwerker dadurch das Öffnen des Schlosses. Im Vergleich ist diese Methode schneller durchzuführen als die klassische Methode.

Erst wenn sich das Schloss mit den üblichen Methoden nicht aufsperren lässt, greift der Fachmann zu groben Werkzeugen, im schlimmsten Fall zum Brecheisen oder dem sogenannten „Türspreizer“. Da es sich bei dieser Form des Türöffnens um eine sehr rabiate Methode handelt, sind Beschädigungen am Schloss und an der Tür nicht zu vermeiden. Aus diesem Grund wird diese Methode auch eher selten angewendet, für gewöhnlich nur dann, wenn sich kleine Kinder allein in der Wohnung befinden oder anderweitig Gefahr abzuwenden ist, wie zum Beispiel ein kochender Topf auf dem Herd.

Wie lange darf der Schlüsseldienst brauchen?

Diese Frage kann nicht eindeutig beantwortet werden. Es gibt viele verschiedene Schlösser und der Arbeitsaufwand kann stark variieren. In etwa 90 % aller Fälle, dann wenn die Tür nur zugefallen und nicht verschlossen ist, kann ein erfahrener Handwerker sie mit dem richtigen Werkzeug in ein paar Minuten wieder öffnen. Ist der Fall jedoch komplizierter, weil beispielsweise von innen ein Schlüssel steckt oder die Tür eine besondere Sicherheitstechnik hat, dauert der Einsatz oft auch länger.

Wie teuer darf ein Schlüsseldienst sein?

Allgemein variieren die Preise von Schlüsseldiensten deutlich und je nach Aufwand. Bei zugefallenen Türen (nicht abgeschlossen) sind die Preise verhältnismäßig günstiger, da das Öffnen nur einige Minuten in Anspruch nimmt. Bei seriösen Schlüsseldiensten liegen die Preise dabei zwischen 50 und 60 €. Ist die Tür jedoch abgesperrt, ist das Öffnen etwas schwieriger und demzufolge auch teurer. Hier liegen akzeptable Preise bei rund 150 € und verstehen sich inklusive An- und Abfahrt. Benötigen Sie die Dienstleistungen des Schlüsselnotdienstes nachts oder am Wochenende, wird oftmals ein Zuschlag fällig. Dieser fängt meist bei 20 € an und sollte auf keinen Fall höher als 50 € liegen. Seriöse Unternehmen stellen üblicherweise eine Preisliste auf ihrer Website und auf Anfrage zur Verfügung.

Handelt es sich bei der betreffenden Tür zum Beispiel um eine ausgefallenere Tür mit Sicherheitstechnik oder eine Doppeltür, ist das mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden, was sich auch auf den Preis auswirkt.

Hier müssen Sie dann mit Zuschlägen von mindestens 50 € rechnen.

Tipp: Am späten Sonntagabend sollte überlegt werden, ob die Möglichkeit besteht, vielleicht eine Nacht bei einem guten Freund zu schlafen und dadurch hohe Zusatzkosten zu sparen. Das ist selbstverständlich nicht immer möglich.

Wer zahlt den Schlüsseldienst?

Natürlich ist es ärgerlich, wenn die Haustür aus Versehen zufällt. Aber liegt das voll und ganz im eigenen Ermessen und muss der Aufsperrdienst aus eigener Tasche gezahlt werden? Hier ist die Lage nicht ganz eindeutig.

Wenn der Schlüsselnotdienst erst einmal beauftragt ist, muss er auch in den meisten Fällen selber bezahlt werden. Auch wenn einem die Rechnung hinterher viel zu hoch vorkommt, kann oft nicht mehr viel gemacht werden. In bestimmten Fällen kommt jedoch die Versicherung für die Kosten auf. Da es, wenn die Tür bereits zugefallen ist, zu spät ist, das zu überprüfen, sollten unbedingt vorher die Versicherungsunterlagen überprüft oder Beratungen in Erwägung gezogen werden. Eventuell lohnt sich sogar ein Versicherungswechsel zu einem Anbieter, der die Kosten übernimmt.

Damit die Kosten übernommen werden, ist es aber meistens notwendig, dass die Versicherung vor dem Schlüsseldienst angerufen wird.

Viele Versicherungen haben bereits „eigene“ Schlüsseldienste, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Dadurch wird zudem vermieden, an unseriöse Schlüsseldienste zu geraten, die später horrende Preise verlangen. Wenn jedoch eigenmächtig ein Aufsperrdienst beauftragt wird und hinterher die Kosten von der Versicherung erstattet werden sollen, können Probleme auftreten.

Es gibt sogar Kreditkartenfirmen, die den Schlüsseldienst bezahlen, etwa American Express. Auch hier hilft es nur, sich vorher zu informieren und im Schadensfall zuerst die Firma anzurufen und das Vorgehen abzuklären.

Was sollte man beim Beauftragen eines Aufsperrdienstes beachten?

Bevor der Schlüsseldienst beauftragt wird, sollte folgendes beachtet werden:

Erst einmal Ruhe bewahren und nachdenken: Hat ein Bekannter oder ein Nachbar einen Zweitschlüssel und kann zeitnah erreicht werden? Eigeninitiative zeigen: Eventuell gibt es doch eine andere Möglichkeit, um in die Wohnung oder das Haus zu gelangen. Steht vielleicht ein Fenster offen oder ist die Terrassentür nur angelehnt? Dadurch lässt sich Zeit und Geld sparen.

Überlegt vorgehen: Wenn es keine andere Möglichkeit gibt und der Schlüsselnotdienst angerufen werden muss, sollte die Situation bereits am Telefon so genau wie möglich erklärt werden: Ist die Tür verschlossen oder nur zugefallen? Handelt es sich um eine normale oder beispielsweise eine Brandschutztür? Steckt von innen ein Schlüssel? Je besser der Handwerker über die Lage informiert ist, umso genauer kann er den Arbeitsaufwand einschätzen und die Kosten darlegen.

Im Notfall können auch Preise nachgefragt werden. Ein seriöser Schlüsseldienst wird am Telefon niemals sagen, dass er keine Preise nennen kann. Zumindest bei normalen Schlössern muss es einen Fixpreis geben.

Es sollte nachgefragt werden, ob alle Leistungen im Preis enthalten sind, also auch An- und Abfahrt, und welche möglichen Zusatzkosten entstehen könnten. Sollte der Handwerker keine oder nur sehr unkonkrete Aussagen machen, kann selbstverständlich ein anderer Schlüsselnotdienst angerufen werden.

Wie erkenne ich einen seriösen Schlüsseldienst?

Es gibt einige Kriterien, anhand derer seriöse von unseriösen Schlüsselnotdiensten unterschieden werden können.

Der Name des Schlüsseldienstes

Die ersten Ergebnisse einer Google-Suche sollten besonders kritisch betrachtet werden. Dabei handelt es sich meistens um bezahlte Anzeigen

und leider häufig auch um unseriöse Schlüsseldienste, die mehr an Geld interessiert sind als daran, Hilfe zu leisten. Ebenso verhält es sich mit den AAA-Anzeigen im Telefonbuch, die lediglich dafür sorgen sollen, dass der Schlüsseldienst gleich ganz vorn steht. Seriöse Schlüsseldienste haben üblicherweise sinnvolle Namen und verstecken sich nicht hinter Abkürzungen und Pseudonymen.

Die Adresse des Aufsperrdienstes

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Schlüsselnotdienst in Wien (oder zumindest in der Nähe) sitzt. Dafür können Telefonbücher oder Internetseiten herangezogen werden, welche die Adresse und Telefonnummer im Impressum festhalten. Dadurch lassen sich lange Anfahrtswege und demzufolge hohe Anfahrtskosten vermeiden. Denn sollte sich erst vor Ort herausstellen, dass der Schlüsseldienst unseriös ist, muss die Anfahrt in den meisten Fällen trotzdem bezahlt werden. Dabei sollte man sich nicht von der Telefonnummer täuschen lassen. Manche unseriöse Schlüsseldienste tricksen auch dabei und haben zwar eine Ortsvorwahl, nicht selten handelt es sich aber um eine Mehrwertnummer. Die Firmen sitzen dann aber doch woanders und lassen die Anrufe lediglich weiterleiten.

Wie sollte ein Schlüsseldienst auftreten?

Beim Besuch der Website sollte eingeschätzt werden, ob die Seite seriös wirkt. Unseriöse Schlüsseldienste erkennt man oft auch daran, dass sie sich mit ihrem Internetauftritt keine Mühe geben oder der Betrachter von Werbeanzeigen förmlich erschlagen wird. Ein ähnlicher Check ist auch am Telefon durchzuführen. Wenn man mit einem Call-Center verbunden wird, das dann eine Umleitung beauftragt, ist dies definitiv unseriös. Wenn stattdessen freundliche und kompetente Mitarbeiter antworten, lässt das auf einen seriösen Schlüsseldienst schließen.

Preise für den Aufsperrservice

Ein seriöser Schlüsselnotdienst muss seine Preise nicht verstecken. Weder auf seiner Internetseite, noch am Telefon. Deshalb sollte unbedingt nachgefragt werden. Unseriöse Schlüsseldienste werden versuchen, ihre Preise zu verschleiern. Oder sie versuchen einem einzureden, man müsse das Schloss auf jeden Fall erst untersuchen, bevor man Preise nennen könne.

Sie werben außerdem oft mit sehr günstigen Angeboten, in denen aber dann beispielsweise die Anfahrtskosten nicht einberechnet sind. Hier lohnt es sich, skeptisch zu sein. Hinter zu niedrigen Preisen verbergen sich oft Lockangebote und hohe Zusatzkosten.

Sicherheit

Für den Schlüsseldienst sollte es selbstverständlich sein, dass er nicht irgendjemandem eine Tür öffnet – und dabei möglicherweise bei einem Einbruch hilft. Seriöse Schlüsseldienste fragen nach einem Ausweis oder ähnlichem und überprüfen dies auch, nachdem die Tür aufgesperrt ist.

Die Methode der Schlüsseldienste

Ein seriöser Schlüsseldienst wird immer erst versuchen, die Tür mit Werkzeugen zu öffnen, die keinen oder höchstens einen geringen Schaden anrichten. Sollte der vermeintliche Fachmann bereits nach einem kurzen Blick zum kompletten Austausch des Schlosses raten, ist das sehr unseriös.

Auch wenn man dann auf den Anfahrtskosten sitzenbleibt, sollte ein anderer Schlüsseldienst gerufen werden.

Bezahlung

Möchte der Schlüsseldienst das Geld am liebsten noch vor dem Türöffnen und in bar haben, Finger weg! Auch hier gilt: Selbst wenn dann dennoch Anfahrtskosten anfallen, sollte unbedingt ein anderer Schlüsseldienst beauftragt werden. Es sollte immer eine detaillierte Rechnung ausgestellt werden, die überprüft werden sollte.

Ein weiterer guter Rat ist folgender: Vorsorge ist gut! Solange kein Schlüsseldienst benötigt wird, kümmert man sich auch in der Regel nicht darum. Im Notfall ist das Entsetzen dann aber groß, und die Gefahr besteht, dass ein Abzocker die Tür öffnet. Der Schlüssel kann bereits vorab bei Freunden oder Bekannten hinterlegt werden. Vielleicht hat einer von ihnen auch schon einmal einen Schlüsseldienst benötigt und kann eine Empfehlung aussprechen. Auch im Internet gibt es hilfreiche Tipps. Da das Thema „Schlüsseldienste“ bereits oft für Unmut gesorgt hat, wurden in vielen Gegenden Wiens bereits Tests durchgeführt und schwarze Schafe angeprangert. Nummern von seriösen Diensten können bereits im Voraus im Handy abgespeichert werden. Im Notfall weiß man, wer kontaktiert werden kann.