Am heutigen 25. Jänner hätte Roy Black seinen 75. Geburtstag gefeiert. Für viele Fans ist Gerhard Höllerich, so sein bürgerlicher Name, bis heute unvergessen.

Am 9. Oktober 1991 starb Roy Black im Alter von nur 48 Jahren an Herzversagen. Nach seinem Tod wurde sein Grab zur Pilgerstätte für Fans. Viele sind Roy Black bis heute treu, hören seine Musik, schauen seine Filme und geben ihrer Trauer auf Fanportalen Ausdruck.

» In unseren Herzen lebst du weiter «

© imago/Stefan M Prager Roy Blacks Grab am Friedhof Bobingen-Strassberg bei Augsburg

"In unseren Herzen lebst du weiter", steht am Grab auf einer Tafel aus Marmor. "In der Urlaubszeit kommen etliche zum Grab, jetzt sind es eher weniger", sagte ein Anwohner anlässlich Roy Blacks 70. Geburtstags. Vor allem ältere Menschen besuchten Roy Blacks Geburtsort Bobingen-Straßberg bei Augsburg und brächten Blumen. Auf dem Grabstein steht Blacks bürgerlicher Name: Gerhard Höllerich.

Lieber Rock'n'Roll als Schlager

Als Gerhard Höllerich hatte Black Anfang der 1960er-Jahre den Augsburgern mit seiner Band "Cannons" eingeheizt. Keine Schlager, sondern Rock'n'Roll - eine Musikrichtung, die er sein gesamtes Leben lang mochte. Roy Black hatte das Zeug zum Star. Für viele sah er umwerfend gut aus, hatte eine samtige Stimme und besaß Charme.

© APA/DPA/Heidtmann Roy Black in jungen Jahren

Frauen hingen an seinen Lippen, wenn er Erfolgsschlager wie "Ganz in weiß" sang oder in Filmen wie "Unser Doktor ist der Beste" als junger Liebhaber auftrat. Unvergessen auch seine Auftritte mit Anita aus Norwegen: "Schön ist es auf der Welt zu sein", trällerten er und die damals Zehnjährige 1971 und landeten prompt einen Hit.

Herzversagen mit nur 48 Jahren

Gerade einmal 48 Jahre war Black alt, als er im oberbayerischen Heldenstein nach einem Herzanfall starb. Medieninformationen zufolge hatte er sich vor seinem Tod in einen Vollrausch getrunken. Er soll drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Rechtsmediziner Wolfgang Eisenmenger, der Blacks Leiche untersucht hatte, sagte: "Wenn man bei jemandem drei Promille findet, dann spricht das dafür, dass er Missbrauch mit Alkohol treibt." Die besondere Tragik: Nach privaten Enttäuschungen, gesundheitlichen Problemen und musikalischen Flops ging es für den Sänger damals gerade wieder aufwärts.

Filmreifes Leben voller Höhen und Tiefen

Er lebte ein filmreifes Leben voller Höhen und Tiefen: Musikalische Hits und Flops wechselten sich ab. Auch privat ging vieles schief: Er trennte sich von seiner Frau, musste mehrmals am Herzen operiert werden, und auch Alkoholprobleme wurden ihm immer wieder nachgesagt. Große Hallen füllte er nicht mehr, tingelte stattdessen über Provinzbühnen.

Großes Comeback kurz vor seinem Tod

1990 war er plötzlich wieder da, als Hotelerbe in der RTL-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" - mit traumhaften Quoten. Auch privat lief es gut. Wenige Wochen vor Blacks Tod brachte seine mehr als 20 Jahre jüngere Lebensgefährtin die gemeinsame Tochter zur Welt.

© imago/United Archives 1990: Roy Black mit seinen "Ein Schloss am Wörthersee"-Kollegen Evelyn Engleder, Klausjürgen Wussow und Christine Schuberth

Bei den Jüngeren verblasst inzwischen die Erinnerung an den Schlagersänger - vielleicht wurde auch deshalb 2012 der Augsburger Pop-Preis "Roy" ins Leben gerufen. In Blacks Geburtsort Bobingen gibt es am Freitag anlässlich seines Geburtstages eine "Schlagernacht mit den Cannons". "Mit Roy ist eine große Persönlichkeit von uns gegangen, deren Platz noch immer leer ist und auch nicht mehr gefüllt werden kann und wird", schreibt ein Norbert aus Schwetzingen in Baden-Württemberg auf promigrab.de - und spricht wohl tausenden Fans aus dem Herzen.