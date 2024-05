Der Rosinger Index, im Besitz der PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG, einer Tochtergesellschaft der Rosinger Group, ist ein reiner Informationsindex und nicht für Investitionen in Finanzprodukte oder als Benchmark für die Performance von Finanzprodukten gedacht. Der Index umfasst eine breite Palette von Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, Optionen und Währungen von globalen Emittenten. Entscheidungen über die Zusammensetzung des ROSGIX trifft ausschließlich Gregor Rosinger, der Chef der Rosinger Group.

Die Rosinger Group, unter der Leitung von Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger, ist ein prominenter Finanzkonzern in Europa, spezialisiert auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an der Wiener Börse als professioneller Investor und Capital Market Coach. Es bietet auch spezialisierte Beratungsdienste an, die sich auf Börsengänge, Financial Engineering, Corporate Finance und Strategieberatung konzentrieren. Für ihre bedeutende Rolle im europäischen Kapitalmarkt wurde die Rosinger Group am 29. November 2022 mit dem European Special Mention Award ausgezeichnet.

Zukunftsprognose

Angesichts des kontinuierlichen Wachstums des ROSGIX und der aktiven Rolle der Rosinger Group auf dem Kapitalmarkt könnte die zukünftige Entwicklung des Index weiterhin von Interesse für Marktbeobachter und Analysten sein, besonders in Bezug auf seine Zusammensetzung und den Einfluss auf europäische Small- und Mid-Cap-Unternehmen.